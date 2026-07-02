Węgry zdecydowały ws. Ziobry i Romanowskiego. "Otrzymałem potwierdzenie"

"Otrzymałem pisemne potwierdzenie, że Węgry cofnęły status uchodźcy Marcinowi Romanowskiemu, Zbigniewowi Ziobrze i Patrycji Koteckiej-Ziobro" - czytamy w komunikacie opublikowanym przez Radosława Sikorskiego na portalu X.

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Polityk poinformował, że Budapeszt zdecydował także o unieważnieniu ich dokumentów podróży. "Koła sprawiedliwości mielą powoli, ale mielą" - dodał polityk.

Węgry. Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski bez statusu uchodźcy

Poszukiwani przez polski wymiar sprawiedliwości w związku z aferą wokół Funduszu Sprawiedliwości Ziobro i Romanowski otrzymali azyl na Węgrzech w czasie rządów poprzedniej rady ministrów, z Viktorem Orbanem na czele.

Obecny węgierski premier Peter Magyar już w trakcie kampanii wyborczej informował, że jest przeciwny tej decyzji i nie zamierza utrzymywać jej w mocy po przejęciu władzy. - Nie powinni iść do IKEI i kupować mebli, bo długo tu nie zostaną - stwierdził w jednym z kampanijnych wystąpień.

Jak podkreślił w kwietniu, Węgry nie będą "miejscem schronienia międzynarodowych przestępców". - Mogę tylko zasugerować panom Ziobrze i Romanowskiemu, że powinni wrócić do domu i stanąć przed wymiarem sprawiedliwości - powiedział wtedy.

Zarówno Ziobro, jak i Romanowski opuścili Węgry tuż przed zaprzysiężeniem lidera TISZY na stanowisku premiera. Po kilku dniach były minister sprawiedliwości poinformował, że przebywa na terytorium Stanów Zjednoczonych. Miejsce pobytu jego zastępcy nie jest znane.

Afera wokół Funduszu Sprawiedliwości. Ziobro i Romanowski opuścili Węgry

Na Zbigniewie Ziobrze i Marcinie Romanowskim ciąży szereg poważnych zarzutów związanych z funkcjonowaniem Funduszu Sprawiedliwości. Byłemu ministrowi sprawiedliwości prokuratura chce przedstawić łącznie 26 zarzutów.

Sejm uchylił immunitet Ziobrze 7 listopada 2025 roku w odniesieniu do wszystkich wspomnianych zarzutów i wyraził zgodę na jego zatrzymanie oraz aresztowanie. Żadne z wymienionych nie doszło do skutku z powodu nieobecności polityka w kraju.

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