W skrócie Dwoje obywateli Polski otrzymało azyl na Węgrzech, według mediów jedną z osób może być były minister Zbigniew Ziobro.

Rząd Viktora Orbána poinformował Unię Europejską o przyznaniu azylu jeszcze przed świętami.

To kolejny przypadek udzielenia azylu dla Polaków na Węgrzech; wcześniej azyl przyznano Marcinowi Romanowskiemu.

Jako pierwszy informację o azylu dla dwóch obywateli Polski na Węgrzech podał węgierski dziennikarz śledczy Szabolcs Panyi na łamach portalu VSquare, powołując się na swoje źródła w Unii Europejskiej.

"Węgry informują Radę Unii Europejskiej o pozytywnym rozpatrzeniu wniosków o azyl dwóch obywateli Polski" - głosiła notatka przesłana przez rząd Viktora Orbana do europejskich dyplomatów jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia.

Węgierskie władze nie przekazały nazwisk osób objętych azylem. Tym samym liczba Polaków korzystających na Węgrzech z prawa do azylu wzrosła do trzech.

Otrzymanie informacji o przyznaniu azylu obywatelom Polski potwierdziło MSZ. "Polska z żalem przyjmuje kolejne kroki podejmowane w ostatnim czasie przez władze Węgier, które negatywnie wpływają na relacje dwustronne oraz podważają zasady europejskiej solidarności" - czytamy w komunikacie.

Strona polska wystąpiła do władz Węgier o ujawnienie tożsamości osób, których dotyczy decyzja, ale nie otrzymała jeszcze odpowiedzi.

"Polska już wcześniej zwracała władzom węgierskim uwagę na brak naszej zgody na działania podważające zaufanie do systemów prawnych państw członkowskich Unii Europejskiej" - podkreśliło MSZ.

Resort zapowiedział także, że w najbliższym czasie "formalnie przedstawi ambasadorowi Węgier negatywną ocenę tych działań".

Wcześniej Viktor Orban zdecydował o objęciu azylem Marcina Romanowskiego, posła PiS, który jako polityk Solidarnej Polski (a następnie Suwerennej Polski), był w latach 2019-2023 wiceszefem Ministerstwa Sprawiedliwości nadzorującym Fundusz Sprawiedliwości.

Prokuratura zarzuca Romanowskiemu popełnienie 11 przestępstw, w tym m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej i ustawianie konkursów na pieniądze z tego funduszu.

Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, zamieszany w tę samą sprawę, przebywa na Węgrzech od kilku miesięcy. Prokuratura chce postawić politykowi Prawa i Sprawiedliwości 26 zarzutów.

Większość z nich ma dotyczyć nadużyć związanych z Funduszem Sprawiedliwości. Wśród nich znajduje się też zarzut założenia i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą.

"Kilka miesięcy temu Orbán otwarcie zasugerował, że może udzielić azylu większej liczbie Polaków. Wygląda na to, że obietnica ta jest obecnie po cichu realizowana" - stwierdza Szabolcs Panyi.

Dziennikarz przekazał, że nie udało mu się potwierdzić tożsamości osób objętych azylem, ale sugeruje, że może chodzić właśnie o Ziobrę. Drugą osobą może być jego żona Patrycja Kotecka.

Sprawę potencjalnego azylu politycznego dla polityka PiS skomentował w grudniu minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.

Poinformował wtedy, że jeśli Zbigniew Ziobro zdecyduje się ubiegać o azyl polityczny na Węgrzech, a Budapeszt przyzna mu ochronę, to rząd może zaskarżyć tę decyzję do sądów europejskich.

- Już teraz Węgrom wstrzymano pokaźne środki z funduszy europejskich za łamanie praworządności, a ten azyl może być też przykładem braku respektowania prawa UE - mówił Żurek.

Źródło: VSquare

