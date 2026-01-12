W skrócie Węgierski rząd przyznał azyl polityczny Zbigniewowi Ziobrze i kilku innym osobom z Polski, uzasadniając to obawami o prześladowania polityczne i zagrożenie demokracji w Polsce - stwierdził szef węgierskiego MSZ.

Donald Tusk skrytykował decyzję Węgier.

Zbigniew Ziobro oraz Marcin Romanowski są ścigani przez polską prokuraturę w związku z poważnymi zarzutami o przestępstwa korupcyjne i ustawianie dotacji z Funduszu Sprawiedliwości.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

- Władze Węgier przyznały azyl kilku osobom, które w Polsce byłyby narażone na prześladowania polityczne - oznajmił w poniedziałek minister Peter Szijjarto w odpowiedzi na pytanie zadane na konferencji prasowej.

Szef węgierskiej dyplomacji wyraził przekonanie, że "demokracja i praworządność w Polsce znajdują się w kryzysie i są zagrożone". W jego ocenie "polska telewizja publiczna jest praktycznie okupowana".

- Wiele osób jest prześladowanych politycznie i jeśli ktoś ubiega się o azyl na Węgrzech z powodu takich prześladowań, to dokładnie rozpatrujemy ten wniosek i podejmujemy decyzję zgodnie z przepisami węgierskimi i Unii Europejskiej - powiedział szef węgierskiej dyplomacji.

- Rzeczywiście, otrzymaliśmy takie wnioski z Polski i zatwierdziliśmy kilka z nich, udzielając azylu i statusu uchodźcy osobom, które doświadczają prześladowań politycznych w Polsce - dodał Szijjarto. Odmówił przy tym podania nazwisk tych osób.

Azyl dla Ziobry na Węgrzech. Premier zabrał głos

"Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, który stał na czele systemu korupcji politycznej poprosił o azyl polityczny rząd Viktora Orbana. To logiczny wybór" - skomentował decyzję o przyznaniu azylu Ziobrze premier Donald Tusk.

Z kolei rzecznik MSZ Maciej Wewiór, pytany w poniedziałek o informacje dotyczące Ziobry, przekazał, że "Polska dalej nie otrzymała żadnej informacji ze strony węgierskiej".

- Oficjalnie dalej nie mamy żadnej informacji, poza wpisami na X. Sprawę prowadzi Ministerstwo Sprawiedliwości - podał Wewiór.

Sprawa Zbigniewa Ziobry. Prokuratura oskarża go o 26 przestępstw

Na początku listopada ub.r. Sejm uchylił Ziobrze immunitet i wyraził zgodę na jego ewentualne zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. Decyzja była skutkiem przekazanego w końcu października ub.r. przez prokuraturę wniosku o zgodę na ściganie Ziobry w związku z zamiarem postawienia mu 26 zarzutów.

Ich istotą jest podejrzenie ustawiania konkursów na wielomilionowe dotacje z Funduszu Sprawiedliwości za rządów PiS. Według prokuratury Ziobro działał w celu uzyskania korzyści majątkowych dla innych osób oraz korzyści osobistych i politycznych dla siebie, a robił to wspólnie m.in. ze swoimi zastępcami Marcinem Romanowskim i Michałem Wosiem.

7 listopada ub.r. prokurator wydał postanowienie o przedstawieniu Ziobrze zarzutów, a także o zatrzymaniu go i przymusowym doprowadzeniu przez ABW. Okazało się, że Ziobro nie przebywa w Polsce - był wówczas w Budapeszcie, później pojawiał się także w Brukseli.

W połowie listopada ub.r. prokuratura skierowała wniosek o tymczasowe aresztowanie byłego ministra do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa. Sąd zajął się tym wnioskiem 22 grudnia ub.r. i odroczył do 15 stycznia 2026 r. posiedzenie w sprawie ewentualnego aresztu dla Ziobry.

Prokuratura - uzasadniając wniosek o areszt dla Ziobry - wskazała przede wszystkim na realne ryzyko jego niestawiennictwa, ucieczki, ukrywania się oraz matactwa procesowego. Śledczy zarzucają mu, że kierował zorganizowaną grupą przestępczą i popełnił 26 przestępstw, m.in. wydawał swoim podwładnym polecenia łamania prawa, by zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, a także miał ingerować w przygotowanie ofert konkursowych i przyznawać pieniądze nieuprawnionym podmiotom.

Nie tylko Ziobro otrzymał azyl na Węgrzech

W grudniu 2024 r. Węgry udzieliły ochrony międzynarodowej na podstawie ustawy o prawie azylu z 2007 r. byłemu polskiemu wiceministrowi sprawiedliwości i posłowi PiS Marcinowi Romanowskiemu, który również jest podejrzany w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w wydatkowaniu pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości.

Prokuratura zarzuca Romanowskiemu m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej i ustawianie konkursów za pieniądze z tego funduszu. W grudniu 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał za Romanowskim Europejski Nakaz Aresztowania (ENA), lecz węgierskie władze poinformowały, że poseł PiS ma status uchodźcy i może korzystać z prawa do swobodnego przemieszczania się na terytorium Węgier.

W grudniu ubiegłego roku nakaz ten został uchylony przez Sąd Okręgowy w Warszawie, po czym prokurator generalny Waldemar Żurek ogłosił, że ponownie wystąpił o zastosowanie ENA wobec Romanowskiego. Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił w poniedziałek wniosek prokuratury i wyłączył sędziego Dariusza Łubowskiego od rozpoznania ponownego wniosku o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania wobec Romanowskiego. Do sprawy zostanie wylosowany nowy sędzia.

W połowie grudnia ub.r. minister sprawiedliwości Waldemar Żurek stwierdził, że jeżeli Ziobro będzie próbował wystąpić o azyl polityczny i Węgry przyznają mu go, podobnie jak Marcinowi Romanowskiemu, to rząd musi zacząć iść w kierunku zaskarżenia tych decyzji na forum sądów europejskich.

Ziobro z azylem na Węgrzech. Tomczyk w ''Graffiti'': To jest naprawdę wyjątkowo demoralizujące Polsat News Polsat News