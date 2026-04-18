W skrócie Po przeliczeniu niemal wszystkich głosów TISZA zdobywa 141 mandatów w węgierskim parlamencie, zapewniając sobie większość kwalifikowaną do zmian konstytucji.

Peter Magyar domaga się powtórzenia wyborów w okręgu, gdzie kandydował mężczyzna o tym samym imieniu i nazwisku, wspierany według niego przez Fidesz.

Peter Magyar zapowiedział, że limit cen paliw zostanie utrzymany, a rurociąg Przyjaźń może zostać ponownie uruchomiony w przyszłym tygodniu.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Najnowsze dane wyborcze gwarantują Tiszy większość kwalifikowaną, która wynosi 133 mandaty i umożliwia zmianę konstytucji oraz ustaw przyjętych w czasie 16 lat rządów Viktora Orbana.

W rezultacie wyborów do węgierskiego parlamentu weszły trzy ugrupowania. Koalicja Fideszu i KDNP pod przewodnictwem Orbana uzyskała w nich, według ostatnich danych NVI, 52 mandaty a skrajnie prawicowy Mi Hazank - sześć.

Wciąż liczone są głosy oddane korespondencyjnie i za granicą.

Wybory na Węgrzech. Peter Magyar mówi o oszustwie w okręgu

Peter Magyar zażądał w sobotę powtórzenia głosowania w okręgu jednomandatowym, gdzie jako kandydat niezależny startował mężczyzna o takim samym imieniu i nazwisku jak on, popierany - według niego - przez Fidesz.

W okręgu w Sarvarze, na zachodzie Węgier, kandydat Fideszu Peter Agh zdobył 46,26 proc. głosów, kandydatka Tiszy Viktoria Strompova 45,79 proc., zaś niezależny kandydat Peter Magyar 1,6 proc. W rezultacie mandat zdobył Agh.

"To rosyjski scenariusz w najbardziej cynicznej postaci. Fidesz wystawił kandydata proxy - niejakiego Petera Magyara - który nawet nie mieszka w tym okręgu, ale chodzi na imprezy Fideszu (...) To nie była uczciwa rywalizacja, tylko umyślna próba wprowadzenia wyborców w błąd" - napisał Magyar na X.

Wezwał Agha, by nie przyjmował mandatu, aby można było we wspomnianym okręgu ponownie rozpisać wybory.

Węgry. Peter Magyar spotkał się z prezydentem

W środę przewodniczący Tiszy i przyszły premier Węgier Peter Magyar spotkał się z prezydentem tego kraju Tamasem Sulyokiem, który - jak przyznał po rozmowie Magyar - zapewnił go, że przekazanie władzy nastąpi szybko.

Prezydent Sulyok zadeklarował też podczas spotkania z Magyarem, iż powierzy mu misję utworzenia rządu. Magyar kilkakrotnie wzywał głowę państwa - mianowaną w 2024 r. przez parlament kontrolowany przez Orbana - do złożenia dymisji.

Oczekuje się, że nowy rząd Węgier zostanie zaprzysiężony w połowie maja.

Węgry. Peter Magyar zapowiada ws. rurociągu Przyjaźń

Po czwartkowej rozmowie z szefem węgierskiego koncernu energetycznego MOL Zsoltem Hernadim Magyar poinformował, że ropociąg Przyjaźń, którym na Słowację i Węgry płynie przez Ukrainę ropa, sprowadzana z Rosji, może zostać ponownie uruchomiony w przyszłym tygodniu. Rurociąg został uszkodzony w styczniu po rosyjskim ataku.

Cytowany przez portal 24.hu Magyar powiedział, że szef MOL uda się wkrótce do Moskwy, gdzie będzie rozmawiał z Rosjanami o dostawach surowca, ponieważ "samo przywrócenie działania rurociągu to za mało".

Węgry są znacząco uzależnione od importu ropy i gazu z Rosji. W 2025 r. sprowadzono z tego kierunku ponad 8,5 mln ton ropy i ponad 7 mld metrów sześciennych gazu ziemnego.

Peter Magyar: Limit cen paliw zostanie utrzymany

Lider Tiszy podkreślił też, że nie będzie żadnych problemów z dostawami z biegnącego przez Chorwację rurociągu adriatyckiego, a dostawy oleju napędowego i benzyny będą zapewnione. Dodał, że nowy rząd utrzyma w najbliższych miesiącach wprowadzony przez rząd Viktora Orbana limit cen paliw.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział we wtorek podczas wizyty w Niemczech, że rurociąg Przyjaźń zacznie działać do końca kwietnia. Rząd Orbana oskarżał Kijów o opóźnianie wznowienia działania infrastruktury z powodów politycznych, blokując w związku z tym unijną pożyczkę dla Ukrainy w wysokości 90 mld euro.

