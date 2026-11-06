Weekend z pogodowymi problemami. Pierwszy z nich już wskazano

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Do Polski wracają gęste mgły - ostrzeżenia z tego powodu wydano dla 12 województw. Nie będzie to jedyne niekorzystne zjawisko w najbliższym czasie. O tym, czego można się spodziewać w weekend oraz dlaczego w listopadzie wyż niekoniecznie musi oznaczać spokojną i suchą pogodę, opowiedziała rzecznik IMGW, synoptyk Agnieszka Prasek.

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Gęsta mgławe Wrocławiu w nocy z czwartku na piątek. Bardzo podobnie może być najbliższej nocy oraz w weekend w wielu rejonach
Mgła we Wrocławiu w nocy z czwartku na piątek. Kolejne noce mogą wyglądać bardzo podobnie w wielu miejscach kraju, wydano nowe alerty IMGWBartlomiej MagierowskiEast News

W skrócie

  • Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gęstą mgłą dla całości lub części 12 województw w Polsce.
  • Wieczorem, w nocy i w sobotę rano widzialność w wielu miejscach może spaść poniżej 200 metrów.
  • Synoptyk Agnieszka Prasek, rzecznik IMGW, w najnowszej prognozie na weekend ostrzega, że będzie chłodno, a w nocy spodziewane są przymrozki do -4 stopni Celsjusza.
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"Przed nami kilka dni z typowo jesienną aurą. W weekend możemy liczyć na więcej słońca i brak opadów, ale poranki przyniosą niskie temperatury, lokalne przymrozki i gęste mgły" - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Przed gęstą mgłą Instytut wydał już nowe ostrzeżenia.

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Gęsta mgła znowu w Polsce. 12 województw z alertami IMGW

Od kilku dni wieczorami wzrasta zagrożenie powodowane przez gęste mgły i piątek nie będzie pod tym względem wyjątkiem. Po południu pojawiły się kolejne ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia przed tym zjawiskiem.

Znowu gęste mgły pokryją duży obszar kraju - tym razem żółte ostrzeżenie wydano dla łącznie 12 województw, czyli:

  • wielkopolskiego;
  • powiatu człuchowskiego w pomorskim;
  • większości zachodniopomorskiego (bez krańców północno-wschodnich);
  • lubuskiego;
  • dolnośląskiego;
  • opolskiego;
  • śląskiego (bez terenów na południu);
  • łódzkiego;
  • południowo-zachodnich krańców mazowieckiego;
  • świętokrzyskiego;
  • małopolskiego (be powiatu tatrzańskiego);
  • podkarpackiego (z wyjątkiem krańców południowo-wschodnich).
Mapa Polski z zaznaczonym na żółto zachodnim i południowym obszarem kraju, podczas gdy północno-wschodnia część pozostaje biała; widoczna czerwona lokalizacja Warszawy.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia przed gęstą mgłą obowiązują w całości lub części 12 województwIMGWmateriał zewnętrzny

Tam gęste mgły mogą sprawiać, że widzialność spadnie poniżej 200 metrów, a lokalnie "marznąć, powodując śliskość nawierzchni dróg i chodników" - napisali synoptycy w komunikacie do ostrzeżeń. Zaczną one obowiązywać o godz. 18:00 i znikną o godz. 10:00 w sobotę.

To niebezpieczne zjawisko będzie nam towarzyszyć również w weekend, do tego znowu trzeba będzie uważać na nocne przymrozki, co podkreśla ekspertka w najnowszej prognozie.

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Jakub Wojciechowski
Jakub Wojciechowski

Wyż nie zawsze znaczy zawsze to samo. Zwłaszcza w listopadzie

Weekend upłynie pod znakiem "spokojnej, ale miejscami dość wymagającej pogody" - powiedziała synoptyk Agnieszka Prasek, rzecznik IMGW.

Polska pozostaje pod wpływem rozległego wyżu. Nie oznacza to jednak, że w kraju zapanuje złota polska jesień:

"Taki układ ogranicza rozwój aktywnych stref opadowych, ale w listopadzie nie zawsze oznacza słoneczną pogodę. Przy słabym wietrze, dużej wilgotności powietrza i coraz dłuższych nocach łatwo tworzą się mgły oraz niskie chmury warstwowe - wyjaśnia ekspertka.

"Tam, gdzie zachmurzenie utrzyma się przez wiele godzin, odczucie chłodu będzie wyraźniejsze" - podkreśla rzecznik IMGW.

Sobota nadal będzie pod wpływem wyżu i choć w części kraju utrzymają się niskie chmury, miejscami mogą się pojawić przejaśnienia, rozpogodzenia i więcej słońca.

Będzie przeważnie od 4 do 9 stopni i "na ogół sucho, choć lokalnie przy utrzymującym się niskim zachmurzeniu nie można wykluczyć właśnie słabej mżawki" - prognozuje Agnieszka Prasek.

Potem nastąpi noc z kolejnymi przymrozkami do -2, -3, lokalnie -4 stopni oraz lokalnym mgłami, mogącymi miejscami osadzać szadź.

Mapa temperatury anomalii w Polsce i okolicznych krajach, z przewagą chłodnych odcieni niebieskiego i miejscowym ociepleniem w północno-zachodniej części kraju.
Nocne przymrozki w weekend dojdą do -4 stopni, ale na terenach podgórskich mogą być silniejsze - wynika z prognoz IMGWWXChartsmateriał zewnętrzny

Druga połowa weekendu również będzie chłodna, a rano będą się dalej utrzymywać mgły. W większości kraju nie powinno być większych opadów, a słaby deszcz lub mżawka może występować tylko miejscami. Termometry pokażą od 4 do 9 stopni Celsjusza w większości Polski.

Przez cały weekend wiatr będzie słaby.

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Jakub Wojciechowski
Jakub Wojciechowski


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