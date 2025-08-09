W skrócie Nad Polską przetacza się fala upałów sięgających nawet 32 st. C, zwłaszcza na południu kraju.

Prognozy przewidują także burze, miejscami z gradem oraz silne porywy wiatru, szczególnie w rejonach nadmorskich i górskich.

IMGW wydało ostrzeżenia meteorologiczne i hydrologiczne, dotyczące zarówno wysokich temperatur, jak i możliwych wezbrań rzek.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

W weekend do Polski dotrze antycyklon Ines, który przyniesie nam cieplejszą pogodę i więcej słońca.

W związku z tym Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed upałami, które w sobotę i niedzielę doskwierać będą mieszkańcom południowej części kraju. Wyjątkowo gorąco ma być w woj. lubuskim, dolnośląskim, opolskim, śląskim, świętokrzyskim, małopolskim i podkarpackim.

Na brak ciepła narzekać nie będą z pewnością również mieszkańcy południowych powiatów woj. lubelskiego i łódzkiego. Temperatury wynieść mają od 29 do 31 st. C. Prawdopodobieństwo ich wystąpienia szacuje się na 80 proc.

Prognoza pogody. Niedziela pod znakiem upałów

W nocy z soboty na niedzielę początkowo zachmurzenie będzie umiarkowane, później od północnego zachodu wzrastające do dużego, aż do wystąpienia na zachodzie, północy oraz w centrum kraju przelotnych opadów deszczu.

Na Pomorzu niewykluczone są również burze i tam suma opadów miejscami może wynieść do około 15 mm. Termometry wskażą od 14 st. C na wschodzie, miejscami do 18 st. C na zachodzie, południu oraz wybrzeżu.

Chłodniej może się zrobić lokalnie w rejonach podgórskich Karpat - tam około 9 st. C. Wiatr na ogół słaby z kierunków południowych, miejscami początkowo wschodni. Nad ranem na zachodzie kraju będzie się wzmagał do umiarkowanego, porywistego, skręcający na zachodni i północno-zachodni. Wysoko w Sudetach oraz w czasie burz wiatr może osiągnąć porywy do 60 km/h.

Burzowy finał weekendu

W niedzielę w ciągu dnia będzie małe i umiarkowane zachmurzenie. Natomiast na północy, wchodzie oraz w centrum, okresami może być duże z przelotnymi opadami deszczu. Na wschodzie oraz południowym wschodzie miejscami mogą wystąpić burze - lokalnie z gradem.

Wysokość opadów w czasie burz prognozuje się do około 20 mm. Temperatura maksymalna wyniesie od 19 st. C do 21 st. C na wybrzeżu i miejscami na Pomorzu, około 27 st. C w centrum kraju do 32 st. C na południowym wschodzie.

Na ogół wiatr będzie umiarkowany, a na wybrzeżu dość silny i w całym kraju okresami porywisty. Na północy porywy mogą wynieść do 55 km/h, z kierunku zachodniego i północno-zachodniego. W czasie burz wiatr osiągnie prędkość do 75 km/h, a wysoko w Sudetach do około 65 km/h.

IMGW ostrzega przed wezbraniem rzek

IMGW wydał też ostrzeżenia hydrologiczne dla trzech województw. Na Podlasiu istnieje zagrożenie wezbrania Biebrzy do ujścia Netty, obowiązuje drugi stopień ostrzegawczy. Taka sama sytuacja obserwowana jest również na Mazowszu, w przypadku Wkry do ujścia Łydyni.

Wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych może być odnotowane również w woj. zachodniopomorskim na Zalewie Szczecińskim. Również tam wprowadzono drugi stopień ostrzegawczy.

"Polityczny WF": Nawrocki kontra Tusk. Dwie delegacje z Polski w Brukseli? INTERIA.PL