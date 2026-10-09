Weekend pod ciemnymi chmurami. W prognozach krupa śnieżna

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Pogoda załamała się tuż przed weekendem i do końca tygodnia nie zdąży się poprawić. Przez kolejne dwa dni będziemy się mierzyć z bardzo nieprzyjemną, a miejscami niebezpieczną aurą. Będzie mokro i chłodno, szczególnie pod koniec weekendu. W niedzielę trzeba też liczyć się z lokalnymi burzami i krupą śnieżną.

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Deszczowa i wietrzna pogoda w Polsce przez cały weekend. Sobota będzie nieco cieplejsza od niedzieli - wynika z prognoz IMGW
Przez cały weekend będzie pochmurnie i deszczowo w większości kraju, do tego w niedzielę możliwe będą burze. Na północy wciąż będzie mocno wiałoŁukasz Cynalewski / Agencja Wyborcza.pl/WXCHARTSmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Pogoda pogorszyła się przed weekendem i pozostanie już taka na dłużej.
  • W sobotę i niedzielę przewidywane są silne wiatry, zachmurzenie, przelotne opady deszczu, a miejscami również burze oraz krupa śnieżna.
  • Kolejne dni po weekendzie mają być nadal pochmurne, chłodne i mokre, tylko wiatr wyraźniej osłabnie.
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Wichury na północy Polski wciąż się utrzymują. Choć wieczorem osłabną, to podmuchy wciąż będą silne i jeszcze w nocy z piątku na sobotę porywy osiągną okresami do 75 km/h. W weekend wiatr wciąż będzie bardzo silny - wynika z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Najbliższe dni też będą pochmurne i deszczowe, miejscami trzeba jeszcze uważać na burze.

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Mokro, szaro i chłodno. Przejaśnienia tylko lokalnie

Pogoda nie będzie już tak przyjazna, jak na początku października. Załamanie pogody, które zaczęło się w piątek, potrwa dłużej i przez co najmniej kilka kolejnych dni musimy przywyknąć do wyraźnie gorszej, jesiennej aury.

Sobota będzie pochmurna niemal wszędzie - większe przejaśnienia i rozpogodzenia mogą występować na północnym zachodzie, w reszcie kraju na słoneczne godziny nie ma co liczyć.

Będzie mokro - przelotne deszcze popadają w wielu miejscach. Największą sumę opadów synoptycy prognozują na Wybrzeżu - tam w sobotę może spaść do 15 litrów wody na metr kwadratowy.

Mapa pogodowa Polski z zaznaczonymi strefami opadów deszczu, z największym nasileniem opadów w centralnej części kraju oraz mniejszymi strefami na północnym zachodzie i południowym zachodzie, zarysowane izobary oraz legenda ilustrująca intensywność opa...
Sobota będzie chłodna, mokra i deszczowa. Podobnie mogą wyglądać kolejne dnimateriał zewnętrzny

Będzie nieco cieplej niż w piątek, ale wciąż chłodno, przeważnie od 12 do 16 stopni Celsjusza, a na Suwalszczyźnie i na terenach podgórskich do 11 stopni. W najcieplejszych terenach na południowym wschodzie można się spodziewać do około 18 st. C.

Temperaturę odczuwalną w wielu miejscach obniży silny wiatr, którego porywy nad morzem i w górach dojdą do 60 km/h. Wysoko w Sudetach porywy osiągną do 70 km/h.

Nieprzyjemnie, pochmurnie i mokro będzie do samego końca tygodnia. W niedzielę aura może być nawet gorsza niż dzień wcześniej.

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Jakub Wojciechowski
Jakub Wojciechowski

Niedziela z krupą śnieżną. Pogoda się nie poprawi

Pogoda podczas drugiej połowy weekendu będzie jeszcze gorsza. Większe przejaśnienia mogą występować tylko miejscami, a na krańcach południowo-wschodnich zachmurzenie będzie całkowite.

Znowu w wielu miejscach przelotnie popada deszcz, a na Wybrzeżu mogą się także pojawić burze niosące lokalnie krupę śnieżną. W niedzielę deszcz intensywniej popada na krańcach południowo-wschodnich: do 10 litrów wody na metr kwadratowy, a także nad morzem, gdzie spadnie do 15 litrów.

Dalej będzie chłodno: od 11 do 15 stopni, a w kotlinach sudeckich około 10. Na zachodzie i północy porywisty wiatr zwiększy uczucie chłodu.

Mapa Polski z zaznaczonymi anomaliami temperatury powietrza; zachodnia i południowo-zachodnia część kraju wyróżnia się niższymi wartościami (chłodne barwy), natomiast wschód i północny wschód mają wyższe odchylenia temperatury (ciepłe barwy).
Prze cały weekend będzie kilkanaście stopni, a niedziela będzie chłodniejsza od sobotyWXChartsmateriał zewnętrzny

Nad morzem porywy tym razem nie powinny przekroczyć jednak 55 km/h. Znowu najmocniej powieje w Sudetach: w porywach do 70 km/h.

Mapa prognozy silnych porywów wiatru w Europie Środkowej, z wyraźnie zaznaczonym obszarem bardzo silnego wiatru rozciągającym się od południowej Polski przez Ukrainę, oznaczonym przejściem kolorów od zielonego przez niebieski do fioletowego, ilustrując...
Wiatr w dalszym ciągu najsilniejszy będzie na Wybrzeżu, jednak jego podmuchy nie będą już tak mocne jak przed weekendemWXChartsmateriał zewnętrzny

W przyszłym tygodniu nie powinniśmy się spodziewać powrotu złotej jesieni. Kolejne dni również będą pochmurne, chłodne i mokre. Jedyną odczuwalną poprawą w stosunku do weekendu będą słabsze porywy wiatru

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