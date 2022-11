Niż Denise sprowadza do Polski zimne i wilgotne powietrze oraz opady śniegu. Te w ostatnich dniach mocno zaskoczyły i kierowców, i drogowców. - W weekend w całym kraju to już nie będą takie duże opady. Spadnie do 5 cm śniegu - zapowiedziała synoptyk. - Większym zagrożenie będą opady marznące. Dla terenów podgórskich Karpat wydano ostrzeżenie. Na południu wystąpi oblodzenie - ostrzegła Bazyluk.

IMGW ostrzega kierowców. Na drogach będzie ślisko

Zarówno w sobotę, jak i w niedzielę niebo nad większością kraju będzie zachmurzone. Będzie również chłodno. Na wschodzie i w centrum kraju temperatura będzie oscylowała wokół 0 st. Celsjusza. Tam, jak wyjaśniła synoptyk, mieszane opady deszczu i śniegu będą zamarzały i tworzyły lokalne oblodzenia. Nieco cieplej ma być na zachodzie kraju, gdzie słupki rtęci powędrują w okolice 6-7 stopni Celsjusza.

Reklama

Oprócz niebezpiecznych marznących opadów, kierowcy muszą także uważać na gęste mgły. IMGW wydało ostrzeżenie dla województw pomorskiego i kujawsko-pomorskiego. Przed południem będą ograniczać widoczność do 200 metrów.

Kiedy zawita prawdziwa zima?

Czy pierwsze opady śniegu to sygnał, że zima rozpoczęła się już na dobre? - W najbliższych dniach temperatura będzie się utrzymywać. Większych mrozów spodziewamy się koło Mikołajek - wyjaśniła synoptyk.