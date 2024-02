Deszczowa, ciepła sobota

W centrum będzie nieco chłodniej, ale również ciepło: w okolicach 10-11 stopni . Na północy nieco mniej: 7 st. C . Najchłodniej będzie w rejonie Zatoki Gdańskiej, jednak wciąż sporo powyżej zera: około 5 st. C .

Uwaga na wichury w górach

Nie tylko deszcze mogą dać się nam we znaki w sobotę. Powieje również dosyć silny wiatr. Nad morzem porywy mogą dochodzić do 55 km/h, ale na terenach podgórskich Karpat mogą one osiągać prędkość do 70 km/h.