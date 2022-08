Ostrzeżenia pierwszego stopnia wydano dla województw: wielkopolskiego, warmińsko-mazurskiego, świętokrzyskiego, pomorskiego, podkarpackiego, opolskiego, mazowieckiego, łódzkiego i kujawsko-pomorskiego. Prognozowane są tam burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h, punktowo do 80 km/h, miejscami grad.

Ostrzeżenia drugiego stopnia obowiązują w województwach śląskim i małopolskim.

Prognoza pogody. Wtorek deszczowy, zapowiadany silny wiatr

Burze przejdą we wtorek w poprzek kraju. Pioruny i deszcz spadną z nieba od Pomorza i Warmii, poprzez Mazowsze po Śląsk i Małopolskę - ostrzega synoptyk IMGW-PIB Michał Folwarski.

- Wtorek będzie bardzo podobny do ostatnich dni, czyli deszczowo i burzowo, z tym że największe prawdopodobieństwo wystąpienia silniejszych burz będzie w pasie od Pomorza wsch. i Warmii w kierunku centrum kraju, po rejon Śląska, Małopolski i Podkarpacia - mówi Folwarski.

Na pozostałym obszarze kraju deszcz. Natomiast od wschodu zaczną wkraczać - początkowo nieśmiało - upały. Obejmą one Lubelszczyznę, Podlasie, wschodnią część Mazowsza i Mazur. Na tym obszarze termometry wskażą 30 - 31 st. C. Zdecydowanie chłodniej na zachodzie. Tutaj w okolicach 19 - 20 st.