Łukasz Szpyrka, Interia: Biegli prokuratury wskazali, że przyczyną katastrofy smoleńskiej były głównie: niestabilne podejście do lądowania i błędna ocena rzeczywistej wysokości samolotu. Jak pani podchodzi do tych rewelacji?

Magdalena Merta: - Spokojnie. Jak dotąd najbardziej wiarygodnym ustaleniem wydaje mi się opinia przedstawiona przez wyrzuconych z podkomisji Macierewicza badaczy, którzy zgłosili tak zwane zdanie odrębne do raportu tej podkomisji.

- Z ich badań wynikało, że odejście na drugi krąg nie udało się z powodu jakiejś awarii. Coś zaszwankowało. Natomiast zdaje się, że w tych dzisiejszych ustaleniach były też nie tylko przyczyny główne, ale też sprzyjające.

Tak. To rola rosyjskich kontrolerów, wybór lotniska Smoleńsk Północ, przeciążenie personelu lotu oraz nieprzestrzeganie zasad sterylnego kokpitu.

- To, że byli źle naprowadzani, było właściwie wiadomo od początku. Od tego nieszczęsnego raportu Anodiny z 12 stycznia 2011 roku. Tam już było widać też, że nie byli na kursie i ścieżce. Tak więc to żadna nowina. W przypadku "sterylnego kokpitu" szkoda, że nie padło nazwisko.

Rzecznik prokuratury wykluczył jedynie, że do kokpitu wchodził gen. Błasik lub prezydent Kaczyński.

- Ale to wiemy. Choć pamiętam jak obrażano gen. Błasika. Potem badanie wykazało, że nie był to głos gen. Błasika. Chodziło tylko o zabieg propagandowy, ohydny zresztą. Ale ja już z dużym spokojem przyjmuję te, nazwijmy to, rewelacje.

Właśnie słyszę.

- Może zresztą jest to jakiś krok w dobrą stronę i próba, może jeszcze nie do końca doprowadzona, odpowiedzi na pytanie, co się stało.

Odpowiedź, jak mówił rzecznik prokuratury, może pojawić się do końca grudnia.

- Wie pan, ja żyłam w takim przekonaniu, że 15 minut po katastrofie jedni wydali polecenie: zróbcie tak, żeby nie było na Rosjan i wymyślono winę pilotów. A drudzy dostali polecenie: zróbcie tak, żeby nie było na mojego brata i wymyślono zamach.

I żadna wersja nie była dla pani wiarygodna?

- Prawdy nikt nie szukał - poza tymi kilkoma osobami, tą garsteczką uczciwych ludzi, których Macierewicz wyrzucił z komisji, bo mu nie pasowali do koncepcji czy do rozkazu, jaki wykonywał.

- Mam pełną bibliotekę smoleńską, kupowałam zawsze wszystko, włącznie z fałszywkami, co dotyczyło katastrofy. I książka "W innym świecie", gdzie opublikowali swoje zdanie odrębne. Wyniki badań i wnioski z tych badań, to jest chyba najbardziej obszerna i wnikliwa dotychczasowa analiza.

Chyba że usatysfakcjonują panią ustalenia prokuratury, które mamy poznać z końcem roku.

- Pewnie powstanie końcowy dokument, bo nikt nie będzie chciał przedłużać śledztwa. Natomiast myślę, że w gruncie rzeczy nic, co zostanie opublikowane, nie zmieni społecznego nastawienia do katastrofy.

Ktoś może usłyszeć zarzuty.

- Przecież Rosjan się i tak nie da ścigać, prawda? Zresztą oni zarzuty mają od 10 lat. Prawdę mówiąc, to jest kwestia, która zawsze dla mnie była drugorzędna.

A ta pierwszorzędna?

- Ja chciałam prawdy. A nie procesów czy jakiegoś, nazwijmy to, aktu sprawiedliwości wobec tych, którzy zawinili.

Myśli pani, że po tych 16 latach dowiemy się prawdy, która będzie do zaakceptowania przede wszystkim dla państwa, dla rodzin smoleńskich?

- Miałam takie doświadczenia z moją świętej pamięci już teściową, która kiedyś powiedziała: "nikt mi nie powie, że to nie był zamach". I wtedy doszłam do wniosku, że to jest bardzo cenna wskazówka. Niech sobie każdy zostanie przy swoim zdaniu.

- Jeśli nikt jej nie powie, to ja jej też nie będę tego mówić. Bo po co? Nie będę uprawiać apostolstwa i przekonywać kogokolwiek do swoich racji. Wystarczą mi własne opinie.

Ale może warto, jeśli rzeczywiście uda się ustalić prawdziwy ciąg zdarzeń?

- Oczywiście im więcej byśmy się dowiedzieli na temat tego, co się tam stało, tym lepiej. Chętnie na przykład poznałabym wyjaśnienie tego, co jest dla mnie największą tajemnicą całego tego zdarzenia.

Czyli?

- Ten nieprawdopodobny - i to dosłownie nieprawdopodobny - spokój, jaki oni zachowują niemal do samego końca. Rzekomo ścinają drzewo, co jest kłamstwem, ale z całą pewnością wiadomo, że gubią kawałek skrzydła.

- I zachowują się tak, jakby się nic nie działo. Prawie do ostatniego momentu. Oni za długo są spokojni. Jakim cudem? Dzieją się rzeczy dramatyczne, a oni jakby tego nie rejestrowali. To absolutnie tajemnicze, niezrozumiałe zachowanie.

Ma pani jakąś hipotezę?

- Dla mnie to tajemnica. Myślę, że zostaniemy już z tymi pytaniami i nie znajdziemy na nie odpowiedzi. Nie szukaliśmy ich zresztą. Na lotnisku latami leżał niszczejący wrak, którym się nikt nie zajmował. Samo to, że on tam został, jest skandalem.

- Był taki bolesny moment, kiedy Holendrzy zabierali malezyjski samolot z Donbasu, bo zginęło tam kilku ich rodaków. I to było dla mnie imponujące, ale też kompromitujące nas jako Polaków.

Sugeruje pani, że nam nie zależało?

- Jedna i druga strona obawiała się prawdy, taka jest moja opinia. Nikt nie wiedział, co się stało, i teorie były ukute naprędce - że Kaczyński naciskał na lądowanie tak jak w Gruzji, a z drugiej strony, że jest reset z Rosjanami i nie wolno jątrzyć, bo będziemy ich teraz kochać.

- I ten wrak rzeczywiście mógłby zaszkodzić. Nie daj Boże powiedziałby coś nie po myśli tych, którzy chcieli trzymać się z góry ustalonej wersji.

Rozmawiał Łukasz Szpyrka



