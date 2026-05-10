Spis treści: 15 lat służby zamiast 25. Kogo obejmą zmiany? Emerytura mundurowa 2026. Koniec nierówności między służbami Emerytura i praca jednocześnie? Rząd wciska hamulec Kiedy zmiany wejdą w życie?

15 lat służby zamiast 25. Kogo obejmą zmiany?

Najbardziej przełomowa propozycja dotyczy żołnierzy zawodowych powołanych do służby po 31 grudnia 2012 r. Obecnie ta grupa musi służyć co najmniej 25 lat (a czasem spełnić także warunek wieku), by przejść na emeryturę. MON chce dla nich prawa do świadczenia już po 15 latach pracy. To powrót do rozwiązania znanego sprzed reformy. obowiązującego dekadę temu.

Projekt zakłada, że możliwość ta nie będzie automatyczna dla wszystkich, lecz wyliczana na nowych, ujednoliconych zasadach. Rząd argumentuje, że obecny system zniechęca młodszych żołnierzy do pozostawania w służbie i prowadzi do odpływu kadr.

Zmiana ma poprawić atrakcyjność zawodów mundurowych i zwiększyć przewidywalność ścieżki kariery.

Emerytura mundurowa 2026. Koniec nierówności między służbami

Drugim filarem reformy jest objęcie Służby Celnej oraz Służby Celno-Skarbowej tymi samymi zasadami emerytalnymi, które obowiązują m.in. w Policji czy Straży Granicznej.

Dziś okres służby w tych formacjach nie zawsze jest zaliczany do stażu emerytalnego na preferencyjnych warunkach, choć zakres obowiązków i poziom ryzyka są porównywalne.

Nowelizacja ma wprost rozszerzyć katalog służb mundurowych, których staż będzie liczony jednolicie. Oznacza to także uproszczenie sytuacji osób zmieniających formację w trakcie kariery. Emerytura ma być przeliczana według wspólnych reguł, bez utraty uprawnień nabytych wcześniej. To odpowiedź na krytykę, że dotychczasowe przepisy były nieczytelne i niesprawiedliwe.

Emerytura i praca jednocześnie? Rząd wciska hamulec

Projekt MON przewiduje wprowadzenie możliwości zawieszenia emerytury wojskowej w przypadku powrotu do służby, np. w strukturach celno‑skarbowych. Ma to ukrócić praktykę jednoczesnego pobierania świadczenia i wynagrodzenia w służbie. Jak podaje "Gazeta Prawna", to konieczne dla zachowania równowagi systemu i racjonalnego wydatkowania środków publicznych.

Rząd podkreśla przy tym, że nie zmienia samej konstrukcji emerytur wojskowych, które pozostają odrębnym systemem poza ZUS.

Świadczenia mundurowe należą do najwyższych w Polsce. Średnia emerytura wojskowa w 2025 r. wynosiła ok. 6,4 tys. zł brutto, a w przypadku starszych oficerów przekraczała 8 tys. zł.

Kiedy zmiany wejdą w życie?

Projekt nowelizacji ustawy przygotowany przez MON ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów w IV kwartale 2026 roku. Oznacza to, że prace parlamentarne przypadną dopiero na końcówkę 2026 r. Realne wejście w życie nowych przepisów jest możliwe najwcześniej w 2027 roku.

Na tym etapie resort nie wskazuje jednej konkretnej daty obowiązywania zmian. Zależeć ona będzie od tempa prac w Sejmie i Senacie oraz od tego, czy ustawa będzie zawierała okresy przejściowe dla funkcjonariuszy już pełniących służbę.

Wiadomo natomiast, że zmiany nie będą działały wstecz. Obejmą głównie osoby wciąż pozostające w służbie oraz tych, którzy dopiero nabędą uprawnienia emerytalne.

Źródła: gov.pl, gazetaprawna.pl

