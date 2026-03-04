Spis treści: Emerytura pomostowa. Kto może na nią przejść? Jakie zawody mogą przejść na emeryturę pomostową? Jak złożyć wniosek o emeryturę pomostową?

Emerytura pomostowa. Kto może na nią przejść?

Emerytura pomostowa umożliwia wcześniejsze zakończenie aktywności zawodowej osobom, które spełnią pewne warunki. Jak czytamy na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, z takiej możliwości można skorzystać, jeśli:

mamy ukończone co najmniej 55 lat (w przypadku kobiet) lub 60 lat (w przypadku mężczyzn);

udowodniliśmy co najmniej 15 lat pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze;

wykazaliśmy odpowiednią długość stażu ubezpieczeniowego (okresy składkowe i nieskładkowe) - 20 lat w przypadku kobiet lub 25 lat w przypadku mężczyzn;

wykonywaliśmy po 31 grudnia 2008 roku pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, która jest wymieniona w nowych wykazach prac.

Co ważne, powyższe warunki muszą być spełnione łącznie. Emerytura pomostowa jest wypłacana do momentu uzyskania prawa do emerytury powszechnej, czyli w praktyce do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego (60 lat w przypadku kobiet lub 65 lat w przypadku mężczyzn).

Emerytura pomostowa może być także przyznawana na zasadach szczególnych. Dotyczy to osób wykonujących niektóre prace wymienione w nowych wykazach prac. W tym przypadku świadczenie może przysługiwać w niższym wieku, niż 55 lat (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni).

Jakie zawody mogą przejść na emeryturę pomostową?

Zawody odznaczające się pracą w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze zostały wymienione w nowych wykazach prac. Wykazy te dostępne są w załączniku nr 1 (prace w szczególnych warunkach) i załączniku nr 2 (prace o szczególnym charakterze) ustawy o emeryturach pomostowych.

Prace w szczególnych warunkach to między innymi prace na morskich platformach wiertniczych i statkach żeglugi morskiej, prace przy bezpośredniej przeróbce mechanicznej węgla lub rud metali, prace przy kuciu ręcznym w kuźniach, prace fizyczne w kanałach ściekowych, prace garbarskie przy obróbce mokrych skór, czy prace podziemne przy drążeniu tuneli.

Jeśli zaś chodzi o prace o szczególnym charakterze, wykaz wymienia między innymi pilotów lub instruktorów statków powietrznych, kontrolerów ruchu lotniczego, operatorów reaktorów jądrowych, maszynistów pojazdów trakcyjnych, członków zespołu ratownictwa medycznego czy operatorów żurawi wieżowych i dźwignic portowych lub stoczniowych.

Jak złożyć wniosek o emeryturę pomostową?

W celu złożenia wniosku o emeryturę pomostową należy wypełnić formularz EPOM dostępny na stronie internetowej ZUS-u lub w placówce instytucji.

Należy pamiętać o dołączeniu stosownych dokumentów - między innymi tych, które potwierdzają okresy składkowe i nieskładkowe oraz tych, które potwierdzają okresy pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. W niektórych przypadkach potrzebne będzie również zaświadczenie lekarza medycyny pracy o orzeczonej niezdolności do wykonywania prac w szczególnych warunkach/szczególnym charakterze.

Jak czytamy na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, dokumenty należy złożyć "nie wcześniej niż na 30 dni przed spełnieniem warunków do przyznania świadczenia lub zamierzonym terminem przejścia na emeryturę".

Co ważne - organ rentowy "wydaje decyzję w terminie 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji".

