Wcześniej w całym kraju, teraz tylko na południu. Wraca nocne zagrożenie

Jakub Wojciechowski

To nie koniec zagrożeń pogodowych związanych z niskimi temperaturami. W środę przed przymrozkami synoptycy ostrzegali w całym kraju, tym razem komunikat dotyczy dwóch województw. W nocy na południu Małopolski i Podkarpacia przy gruncie mogą być nawet cztery stopnie poniżej zera. Po kilku dniach spokoju możemy się spodziewać kolejnego kłopotu, tym razem na północy.

Przygruntowe przymrozki na południu Polski. Wydano ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia dla Małopolski i Podkarpacia
Przymrozki w nocy opanują południe Małopolski i Podkarpacia. Lokalnie przy gruncie może być do -4 stopni

W środę po południu pojawiły się nowe komunikaty meteorologiczne. Przed możliwymi przymrozkami w dwóch województwach ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Południe z przymrozkami. Dwa zagrożone regiony

We wtorek po południu żółte ostrzeżenia przed możliwymi przymrozkami wydano dla całej Polski. W środę będzie inaczej i tym razem według ekspertów te zjawiska mogą stwarzać zagrożenie jedynie na południu kraju.

Najnowsze komunikaty ostrzegające przed nocnym mrozem obowiązują w następujących województwach:

  • małopolskim (powiaty: tatrzański, nowotarski, nowosądecki, gorlicki);
  • podkarpacki (powiaty: jasielski, krośnieński, sanocki, leski, bieszczadzki).

Na tych terenach lokalnie temperatury spadną do około -2, a przy gruncie do -4 stopni Celsjusza.

Ostrzeżenia IMGW wejdą w życie o godz. 20:00 i utrzymają się do godz. 8:00 w czwartek.

Wiele wskazuje na to, że przez najbliższe dni będzie to jedyne zagrożenie pogodowe, z jakim przyjdzie nam się zmierzyć. Pod koniec tygodnia w innej części kraju problemy mogą stwarzać silne podmuchy.

Przed nami nieprzyjemne godziny. Ostrzeżeniami wypełnili całą Polskę

Jakub Wojciechowski

Po przymrozkach kilka dni spokoju. Potem zacznie mocno wiać

Najnowsze prognozy pogody wskazują na to, że przez kilka dni będzie wyraźnie cieplej niż na początku tygodnia. Do początku weekendu miejscami w ciągu dnia będzie do 16-17 stopni Celsjusza.

Jednocześnie zacznie się mocniej chmurzyć i lokalnie popada deszcz, a na terenach podgórskich również deszcz ze śniegiem. Nie będą to jednak na tyle silne zjawiska, by wymagały ostrzeżenia.

Mapa Europy z kolorystycznym oznaczeniem prędkości porywów wiatru, gdzie najbardziej intensywne kolory fioletowe, czerwone i pomarańczowe wskazują na bardzo silne wiatry na północy i zachodzie kontynentu, w szczególności w rejonie Morza Norweskiego ora...
W sobotę mocniejsze podmuchy wiatru mogą występować w północnej i wschodniej EuropieWXChartsmateriał zewnętrzny

W sobotę może jednak nad morzem powiać mocniejszy wiatr. Dlatego też synoptycy IMGW planują w sobotę wydać ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczące niebezpiecznych podmuchów. Mają one objąć swoim zasięgiem województwo zachodniopomorskie oraz pomorskie.

Mapa Polski z prognozą silnych porywów wiatru w różnych regionach, zaznaczonych kolorami od żółtego po czerwony i ciemnoczerwony, wskazującymi największe zagrożenie w centralnej, północno-wschodniej oraz południowo-wschodniej części kraju; na mapie wid...
W sobotę na Pomorzu i Pomorzu zachodnim może powiać bardzo silny wiatr. IMGW nie wyklucza wydania ostrzeżeń pierwszego stopnia z tego powoduWXChartsmateriał zewnętrzny

Prognozy wskazują, że w sobotę na Wybrzeżu wiatr może osiągać w porywach nawet do 80 km/h.

Niewykluczone, że potem mogą się pojawić kolejne ostrzeżenia.

Majówka z wyraźną anomalią. Widać ją w prognozie długoterminowej

Jakub Wojciechowski

