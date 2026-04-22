W środę po południu pojawiły się nowe komunikaty meteorologiczne. Przed możliwymi przymrozkami w dwóch województwach ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Południe z przymrozkami. Dwa zagrożone regiony

We wtorek po południu żółte ostrzeżenia przed możliwymi przymrozkami wydano dla całej Polski. W środę będzie inaczej i tym razem według ekspertów te zjawiska mogą stwarzać zagrożenie jedynie na południu kraju.

Najnowsze komunikaty ostrzegające przed nocnym mrozem obowiązują w następujących województwach:

małopolskim (powiaty: tatrzański, nowotarski, nowosądecki, gorlicki);

podkarpacki (powiaty: jasielski, krośnieński, sanocki, leski, bieszczadzki).

Na tych terenach lokalnie temperatury spadną do około -2, a przy gruncie do -4 stopni Celsjusza.

Ostrzeżenia IMGW wejdą w życie o godz. 20:00 i utrzymają się do godz. 8:00 w czwartek.

Wiele wskazuje na to, że przez najbliższe dni będzie to jedyne zagrożenie pogodowe, z jakim przyjdzie nam się zmierzyć. Pod koniec tygodnia w innej części kraju problemy mogą stwarzać silne podmuchy.

Po przymrozkach kilka dni spokoju. Potem zacznie mocno wiać

Najnowsze prognozy pogody wskazują na to, że przez kilka dni będzie wyraźnie cieplej niż na początku tygodnia. Do początku weekendu miejscami w ciągu dnia będzie do 16-17 stopni Celsjusza.

Jednocześnie zacznie się mocniej chmurzyć i lokalnie popada deszcz, a na terenach podgórskich również deszcz ze śniegiem. Nie będą to jednak na tyle silne zjawiska, by wymagały ostrzeżenia.

W sobotę mocniejsze podmuchy wiatru mogą występować w północnej i wschodniej Europie WXCharts materiał zewnętrzny

W sobotę może jednak nad morzem powiać mocniejszy wiatr. Dlatego też synoptycy IMGW planują w sobotę wydać ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczące niebezpiecznych podmuchów. Mają one objąć swoim zasięgiem województwo zachodniopomorskie oraz pomorskie.

W sobotę na Pomorzu i Pomorzu zachodnim może powiać bardzo silny wiatr. IMGW nie wyklucza wydania ostrzeżeń pierwszego stopnia z tego powodu WXCharts materiał zewnętrzny

Prognozy wskazują, że w sobotę na Wybrzeżu wiatr może osiągać w porywach nawet do 80 km/h.

Niewykluczone, że potem mogą się pojawić kolejne ostrzeżenia.

"Wydarzenia": Minuta ciszy z głośnym przekazem. To kulminacja czarnego tygodnia Polsat News