Wchodzimy w fazę ostrzejszego mrozu. Odczujemy to w kolejnych godzinach

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Mocniej powieje chłodem. Zimne powietrze z północnego wschodu coraz śmielej wkracza do naszego kraju. Najmocniej odczujemy to na północy i wschodzie, gdzie w ciągu dnia będzie miejscami poniżej -10 stopni. Nie zabraknie też opadów śniegu i marznącego deszczu powodującego gołoledź. Nocą zima pokaże jeszcze zimniejsze oblicze, przynosząc siarczysty mróz, który może przekraczać -20 stopni Celsjusza.

Pracownik w odblaskowej kamizelce odśnieża chodnik w zimowej scenerii miasta, na pierwszym planie śnieg pokrywa ulice oraz roślinność, w górnej części zdjęcia widoczna mapa Polski z zaznaczonymi temperaturami.
Piątek będzie mroźny w praktycznie całym kraju. Do tego miejscami na południu popada śnieg, a wcześniej trzeba uważać na gołoledźAndrzej Kulpita/East News/IMGWmateriał zewnętrzny

Tuż przed weekendem do naszego kraju wraca mroźna zima. Nawet za dnia miejscami będzie kilkanaście stopni poniżej zera, a mrozy opanują praktycznie cały kraj. W nocy lokalnie trzeba się liczyć z wartościami w okolicach -20 stopni - wynika z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Ta apka mówi, kiedy spadnie śnieg - co do minuty! Wypróbuj nową aplikację Pogoda Interia! Zainstaluj z Google Play lub App Store

Nie tylko mróz. Miejscami spadnie śnieg i marznący deszcz

Dzięki wyżowi Daniel pogoda będzie przeważnie spokojna, ale nie zabraknie słabych opadów śniegu.

Większym zmartwieniem mogą się rano okazać opady marznącego deszczu i mżawki, głównie w rejonie Ziemi Łódzkiej i Świętokrzyskiej, wschodniej części Wielkopolski, północnej części Opolszczyzny i Śląska oraz na południu Mazowsza. Tam tego typu opady mogą powodować gołoledź.

Z tym zagrożeniem trzeba się liczyć mniej więcej do południa. Potem opady zmienią charakter i z czasem zamiast deszczu popada tam śnieg. Najwięcej białego puchu napada w Sudetach, gdzie lokalnie warstwa śniegu może się zwiększyć o około 5 cm.

Mapa Polski pokazująca aktualną pokrywę śnieżną o godzinie 7:00 w piątek 30 stycznia. Różne intensywności niebieskich i białych odcieni przedstawiają ilość śniegu w centymetrach w danym regionie, z największym natężeniem nad północno-wschodnią częścią ...
Według prognoz w piątek miejscami słabo popada śnieg - najmocniej w wyższych partiach SudetówIMGWmateriał zewnętrzny

W piątek wyraźnie odczujemy napływ chłodnego powietrza z północnego wschodu Europy. W rejonie Suwalszczyzny i Podlasia oraz na Warmii i Mazurach będzie najzimniej: od -11 do -9 stopni Celsjusza. W centrum mróz wyniesie około -4 stopni, a jedynie na południu i południowym zachodzie będzie w okolicach zera lub do około dwóch stopni na plusie.

Kolorowa mapa Europy Środkowo-Wschodniej prezentująca anomalię temperatur na poziomie 2 metrów nad powierzchnią ziemi w poszczególnych regionach, z wyraźnie zaznaczonymi odchyleniami temperatur od normy na tle granic państw i nazw miast.
Z północnego wschodu do Polski napływa mroźne powietrze, przynosząc znaczące ochłodzenieIMGWmateriał zewnętrzny

Dzięki przeważnie słabemu wiatrowi odczuwalna temperatura nie będzie znacząco wyższa. Mocniej powieje jedynie wysoko w Bieszczadach i Sudetach: w porywach do 55 km/h. Wysoko w górach mogą powstawać zawieje i zamiecie śnieżne.

Zobacz również:

W najbliższy weekend oraz na początku przyszłego tygodnia nadciągną potężne mrozy. Nocami można się spodziewać mniej niż -25 stopni Celsjusza
Polska

Arktyczny podmuch owieje całą Polskę. Wiemy, gdzie będzie najzimniej

Jakub Wojciechowski
Jakub Wojciechowski

    Przed nami mroźna noc. Po niej przyjdą jeszcze zimniejsze

    Po zachodzie słońca mrozy staną się jeszcze bardziej dojmujące. Na północnym wschodzie wyniosą do -20, -18 stopni, a na samych krańcach tego rejonu Polski mogą być nawet -22 stopnie Celsjusza.

    W centrum można się spodziewać około -12 stopni, a ujemne temperatury nocą zanotujemy w całym kraju, w tym na południowym zachodzie, gdzie będą trzy stopnie poniżej zera.

    To jeszcze nie będzie apogeum zimna. Synoptycy największych mrozów spodziewają się w weekend oraz na początku przyszłego tygodnia, kiedy to temperatura miejscami spadnie nawet poniżej -25 stopni Celsjusza.

    Zobacz również:

    Pod koniec tygodnia w Polsce zrobi się bardzo mroźnie. Miejscami temperatura spadnie do nawet -26 stopni Celsjusza - prognozuje IMGW
    Polska

    To ostatnie chwile odwilży. Nadciąga mróz, jakiego jeszcze nie było

    Jakub Wojciechowski
    Jakub Wojciechowski

    -----

    Pełczyńska-Nałęcz w ''Gościu Wydarzeń'' o przyszłości Polski 2050: Cała razem i cała w obecnej koalicjiPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze