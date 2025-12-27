W skrócie Nocny atak Rosji na Kijów był jednym z największych w historii tej wojny.

Donald Tusk ostro skomentował wydarzenia, podkreślając, że stało się to wbrew oczekiwaniom Donalda Trumpa.

Polska zareagowała wzmożoną ochroną przestrzeni powietrznej i czasowym zamknięciem lotnisk.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

"Będę dziś rozmawiał o szansach na pokój z przywódcami m. in. Ukrainy, Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch i UE" - napisał szef rządu na swoim koncie w mediach społecznościowych.

Wpis premiera Tuska pojawił się po jednym z największych ataków na ukraińską stolicę od rozpoczęcia wojny. Jak poinformował mer Witalij Kliczko, w nocnym ataku na Kijów zostało rannych około 30 osób.

Zginęło także dwóch cywili - w Kijowie i Białej Cerkwi w obwodzie kijowskim - przekazał minister spraw wewnętrznych Ukrainy Ihor Kłymenko. Według danych MSW Ukrainy, w obwodzie kijowskim zostało rannych 14 osób, z czego pięć w Białej Cerkwi.

Donald Tusk reaguje na atak na Kijów. Zapowiedział rozmowy w Europie

W kilku dzielnicach stolicy doszło do pożarów budynków mieszkalnych, a nad większością regionów Ukrainy ogłoszono alarm lotniczy.

Jak wynika z komunikatu Sił Powietrznych Ukrainy, wojska rosyjskie użyły do ataku łącznie 40 rakiet i 519 dronów. Obrona przeciwlotnicza unieszkodliwiła łącznie 503 cele.

W stolicy Ukrainy ponad 2600 budynków mieszkalnych, 187 placówek opieki zdrowotnej, 138 szkół i przedszkoli zostało w rezultacie ataku pozbawionych ogrzewania. Około 320 tys. odbiorców w obwodzie kijowskim było pozbawionych dostaw energii elektrycznej. Temperatura w Kijowie oscylowała wokół zera.

Wojna w Ukrainie. Zmasowany nocny atak Rosji na Kijów

W związku z uderzeniem Rosji na terytorium Ukrainy, Polska w sobotę nad ranem poderwała myśliwce.

Wojsko podało w komunikacie, że "działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów".

Czasowo wstrzymano także działanie portów lotniczych w Rzeszowie i Lublinie. Lotniska wróciły do normalnego trybu pracy po kilku godzinach.

Do uderzeń ze strony Moskwy doszło tuż przed spotkaniem Wołodymyra Zełenskiego z prezydentem USA Donaldem Trumpem, które - jak powiedział prezydent Ukrainy - "będzie kluczowym spotkaniem mającym na celu wypracowanie porozumienia kończącego prawie cztery lata wojny".

Polityczny zwycięzca roku. Ekspert wskazał dwóch liderów. ''Polacy szukają pewnej nowości w polityce'' Polsat News Polsat News