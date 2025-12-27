"Wbrew oczekiwaniom Trumpa". Ostry wpis Tuska o wydarzeniach w Kijowie

Mateusz Balcerek
Dorota Hilger

Mateusz Balcerek, Dorota Hilger

Aktualizacja

"Wbrew oczekiwaniom prezydenta Trumpa i mimo gotowości do ustępstw ze strony Zełenskiego Rosja ponownie brutalnie zaatakowała mieszkaniowe dzielnice Kijowa" - napisał premier Donald Tusk na platformie X. Nocne bombardowanie stolicy Ukrainy było jednym z największych w historii trwającej wojny.

Mężczyzna w garniturze siedzący przy stole z laptopem, mikrofonem i lampionem, za nim widoczne flagi Polski oraz Unii Europejskiej, po lewej stronie fragment choinki.
Donald Tusk reaguje na zbombardowanie KijowaRadek PietruszkaPAP

W skrócie

  • Nocny atak Rosji na Kijów był jednym z największych w historii tej wojny.
  • Donald Tusk ostro skomentował wydarzenia, podkreślając, że stało się to wbrew oczekiwaniom Donalda Trumpa.
  • Polska zareagowała wzmożoną ochroną przestrzeni powietrznej i czasowym zamknięciem lotnisk.
"Będę dziś rozmawiał o szansach na pokój z przywódcami m. in. Ukrainy, Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch i UE" - napisał szef rządu na swoim koncie w mediach społecznościowych.

Wpis premiera Tuska pojawił się po jednym z największych ataków na ukraińską stolicę od rozpoczęcia wojny. Jak poinformował mer Witalij Kliczko, w nocnym ataku na Kijów zostało rannych około 30 osób.

Zginęło także dwóch cywili - w Kijowie i Białej Cerkwi w obwodzie kijowskim - przekazał minister spraw wewnętrznych Ukrainy Ihor Kłymenko. Według danych MSW Ukrainy, w obwodzie kijowskim zostało rannych 14 osób, z czego pięć w Białej Cerkwi.

Donald Tusk reaguje na atak na Kijów. Zapowiedział rozmowy w Europie

W kilku dzielnicach stolicy doszło do pożarów budynków mieszkalnych, a nad większością regionów Ukrainy ogłoszono alarm lotniczy.

Jak wynika z komunikatu Sił Powietrznych Ukrainy, wojska rosyjskie użyły do ataku łącznie 40 rakiet i 519 dronów. Obrona przeciwlotnicza unieszkodliwiła łącznie 503 cele.

    W stolicy Ukrainy ponad 2600 budynków mieszkalnych, 187 placówek opieki zdrowotnej, 138 szkół i przedszkoli zostało w rezultacie ataku pozbawionych ogrzewania. Około 320 tys. odbiorców w obwodzie kijowskim było pozbawionych dostaw energii elektrycznej. Temperatura w Kijowie oscylowała wokół zera.

    Wojna w Ukrainie. Zmasowany nocny atak Rosji na Kijów

    W związku z uderzeniem Rosji na terytorium Ukrainy, Polska w sobotę nad ranem poderwała myśliwce.

    Wojsko podało w komunikacie, że "działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów".

    Czasowo wstrzymano także działanie portów lotniczych w Rzeszowie i Lublinie. Lotniska wróciły do normalnego trybu pracy po kilku godzinach.

    Do uderzeń ze strony Moskwy doszło tuż przed spotkaniem Wołodymyra Zełenskiego z prezydentem USA Donaldem Trumpem, które - jak powiedział prezydent Ukrainy - "będzie kluczowym spotkaniem mającym na celu wypracowanie porozumienia kończącego prawie cztery lata wojny".

