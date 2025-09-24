W trakcie środowego posiedzenia Sejmu do wypowiedzi zgłosili się m.im. wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski i wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. - Dwóch wicepremierów chce zabrać głos. Dwóch wicepremierów to cały premier, więc zapraszamy najpierw wicepremiera Gawkowskiego, a później Kosiniaka-Kamysza - mówił marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

Gdy po Gawkowskim na mównicy pojawił się Kosiniak-Kamysz, od razu zwrócił się do Hołowni. - Pan marszałek powiedział o sumowaniu się wicepremierów, to jest trochę inaczej niż z marszałkami rotacyjnymi, tego nie warto porównywać - powiedział WKK, wywołując poruszenie wśród posłów.

Słowa Władysława Kosiniaka-Kamysza krótko skomentował marszałek. - Auć - powiedział. Wzywając do ciszy Hołownia dodał "my sobie jeszcze damy po razie z premierem, a teraz są poważne sprawy".

- Cieszę się, że się obudziliście, bo się już o was martwiłem, że bez formy jesteście dzisiaj, ale wszystko jest w porządku - mówił do posłów WKK, rozpoczynając wypowiedź na temat ostatniego wyjazdu do Ukrainy.

Marszałek rotacyjny w Sejmie. Czarzasty za Hołownię

Umowa koalicyjna podpisana przez KO, Trzecią Drogę (PSL i Polskę 2050) oraz Lewicę zakłada, że Szymon Hołownia będzie pełnił funkcję marszałka Sejmu od 13 listopada 2023 roku do 13 listopada 2025 r. Po upływie tego terminu jego miejsce ma zająć wicemarszałek Włodzimierz Czarzasty.

O zmianie na fotelu marszałka Sejmu padały różne głosy z wnętrza koalicji. Sam Włodzimierz Czarzasty informował, że chce - zgodnie z umową koalicyjną - zastąpić Hołownię w listopadzie.

Z wrześniowego sondażu SW Research przeprowadzonym na zlecenie "Rzeczpospolitej" zapytano, czy Polacy chcieliby, żeby Hołownia przestał być marszałkiem w listopadzie.

Jak się okazało, 51,4 proc. badanych chciało, aby lider Polski 2050 przestał pełnić funkcję drugiej osoby w państwie. Przeciwnego zdania było 20,7 proc. 27,9 proc. wybrało opcję "nie mam zdania".

Oficjalnie droga Trzeciej Drogi rozeszła się w czerwcu bieżącego roku.

