Mariusz Błaszczak - były minister obrony narodowej, a w obecnej kadencji szef klubu parlamentarnego PiS - może stracić immunitet. Wniosek w tej sprawie trafił do Sejmu. Złożył go adwokat generała Tomasza Piotrowskiego. To pokłosie afery związanej z rosyjską rakietą, która spadła pod Bydgoszczą za czasów rządów Zjednoczonej Prawicy.