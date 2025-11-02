Ważny obowiązek dla konkretnych roczników. Konieczna wizyta w urzędzie
W 2025 roku kończy się ważność dowodów osobistych ponad 3,3 mln Polaków. W celu wyrobienia nowego dokumentu tożsamości, niezbędna jest wizyta w urzędzie gminy. Warto o tym pamiętać, ponieważ za posługiwanie się nieaktualnym dowodem osobistym grozi grzywna.
Jak wynika z danych przekazanych przez Ministerstwo Cyfryzacji portalowi businessinsider.com.pl w pierwszej połowie roku, w 2025 roku kończy się ważność dowodów osobistych ponad 3,37 mln polskich obywateli. Po nowy dokument tożsamości muszą zgłosić się przede wszystkim osoby z roczników 1997 oraz 1987.
Dowód osobisty. Sprawdź, czy dokument nadal jest ważny
Zgodnie z informacjami podanymi na stronie rządowej: "Dowód osobisty (e-dowód z odciskami palców) wydany po 7 listopada 2021 roku jest ważny przez 10 lat - dla osób w wieku od 12 lat".
W tym wariancie wyjątkiem jest sytuacja, w której z pewnych przyczyn nie ma możliwości pobrania odcisków palców. Wówczas dowód jest ważny przez 12 miesięcy. W przypadku osób do 12 lat ważność dowodu wydanego po 7 listopada 2021 roku wynosi 5 lat.
Jak wyrobić nowy dowód osobisty?
Osoby, którym kończy się ważność dowodu, powinny złożyć wniosek o wyrobienie nowego. Jak wynika z instrukcji opublikowanych na stronie rządowej, można to zrobić na trzy sposoby:
- przez internet;
- przez aplikację mObywatel;
- osobiście w urzędzie.
Co istotne, składając wniosek przez internet lub przez mObywatela nie unikniemy wizyty w urzędzie. Wynika to z faktu, że konieczne jest pobranie odcisków palców oraz uzupełnienie wzoru podpisu. Po złożeniu wniosku drogą online, mamy 30 dni na załatwienie tych kwestii. W przeciwnym razie wniosek pozostanie bez rozpoznania. Nowy dowód zawsze musimy odebrać osobiście w urzędzie.
Warto również pamiętać o tym, że do wniosku należy przygotować odpowiednie zdjęcie. Fotografia powinna mieć wymiary 35 mm szerokości na 45 mm wysokości. Wyrobienie dowodu osobistego jest usługą bezpłatną.
Jaka jest kara za nieaktualny dowód osobisty?
Zgodnie z polskim prawem, każdy dorosły obywatel powinien posiadać dowód osobisty. Choć istnieje możliwość wyrobienia elektronicznego dowodu (dostępnego w aplikacji mObywatel), to jednak obowiązkowe jest również posiadanie go w formie fizycznej.
Jeżeli nie wymienimy w porę dowodu osobistego, który stracił ważność, to wówczas narażamy się na kosztowne konsekwencje.
Ile wynosi kara za posługiwanie się nieaktualnym dowodem osobistym? W tym przypadku grzywna może sięgać nawet 5000 zł. Z tego powodu dobrze jest pilnować terminu końca ważności dokumentu (datę ważności możemy sprawdzić na dowodzie).