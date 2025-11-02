Jak wynika z danych przekazanych przez Ministerstwo Cyfryzacji portalowi businessinsider.com.pl w pierwszej połowie roku, w 2025 roku kończy się ważność dowodów osobistych ponad 3,37 mln polskich obywateli. Po nowy dokument tożsamości muszą zgłosić się przede wszystkim osoby z roczników 1997 oraz 1987.

Dowód osobisty. Sprawdź, czy dokument nadal jest ważny

Zgodnie z informacjami podanymi na stronie rządowej: "Dowód osobisty (e-dowód z odciskami palców) wydany po 7 listopada 2021 roku jest ważny przez 10 lat - dla osób w wieku od 12 lat".

W tym wariancie wyjątkiem jest sytuacja, w której z pewnych przyczyn nie ma możliwości pobrania odcisków palców. Wówczas dowód jest ważny przez 12 miesięcy. W przypadku osób do 12 lat ważność dowodu wydanego po 7 listopada 2021 roku wynosi 5 lat.

Jak wyrobić nowy dowód osobisty?

Osoby, którym kończy się ważność dowodu, powinny złożyć wniosek o wyrobienie nowego. Jak wynika z instrukcji opublikowanych na stronie rządowej, można to zrobić na trzy sposoby:

przez internet;

przez aplikację mObywatel

osobiście w urzędzie.

Co istotne, składając wniosek przez internet lub przez mObywatela nie unikniemy wizyty w urzędzie. Wynika to z faktu, że konieczne jest pobranie odcisków palców oraz uzupełnienie wzoru podpisu. Po złożeniu wniosku drogą online, mamy 30 dni na załatwienie tych kwestii. W przeciwnym razie wniosek pozostanie bez rozpoznania. Nowy dowód zawsze musimy odebrać osobiście w urzędzie.

Warto również pamiętać o tym, że do wniosku należy przygotować odpowiednie zdjęcie. Fotografia powinna mieć wymiary 35 mm szerokości na 45 mm wysokości. Wyrobienie dowodu osobistego jest usługą bezpłatną.

Jaka jest kara za nieaktualny dowód osobisty?

Zgodnie z polskim prawem, każdy dorosły obywatel powinien posiadać dowód osobisty. Choć istnieje możliwość wyrobienia elektronicznego dowodu (dostępnego w aplikacji mObywatel), to jednak obowiązkowe jest również posiadanie go w formie fizycznej.

Jeżeli nie wymienimy w porę dowodu osobistego, który stracił ważność, to wówczas narażamy się na kosztowne konsekwencje.

Ile wynosi kara za posługiwanie się nieaktualnym dowodem osobistym? W tym przypadku grzywna może sięgać nawet 5000 zł. Z tego powodu dobrze jest pilnować terminu końca ważności dokumentu (datę ważności możemy sprawdzić na dowodzie).

