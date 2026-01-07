Od początku 2026 roku płaca minimalna w Polsce wynosi 4806 zł brutto, a prognozowane na ten okres przeciętne wynagrodzenie to 9420 zł brutto. Kwoty te mają kluczowy wpływ na ustalenie podstaw wymiaru składek ZUS.

Zmiany w składkach na ubezpieczenia. Komunikat ZUS

Pierwsza grupa, o której ZUS wspomina w swoim komunikacie, to osoby prowadzące "pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie Prawa przedsiębiorców bądź innych przepisów szczególnych przez okres pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej". Chodzi tutaj o przedsiębiorców, którzy skorzystali z ulgi na start.

W tym przypadku podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2026 roku jest zadeklarowana kwota, nie niższa niż 30 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli 1441,80 zł. Składka nie może być zatem niższa niż:

281,44 zł (19,52 proc.) - na ubezpieczenie emerytalne;

115,34 zł (8 proc.) - na ubezpieczenia rentowe;

35,32 zł (2,45 proc.) - na ubezpieczenie chorobowe.

Jak czytamy na stronie ZUS, z preferencyjnej podstawy wymiaru nie skorzystają osoby, które "w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność" bądź gdy prowadzą one działalność gospodarczą na rzecz pracodawcy, u którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym świadczyły czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Przedsiębiorcy opłacający "duży ZUS". Ile wynoszą składki od 2026 roku?

Drugą grupą wymienioną przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w komunikacie, są przedsiębiorcy niewymienieni w grupie pierwszej, a zatem ci, którzy opłacają tak zwany "duży ZUS".

W ich przypadku, podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia za miesiące styczeń-grudzień 2026 roku jest zadeklarowana kwota, nie niższa niż 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, czyli 5652 zł.

Oznacza to, że poszczególne składki nie mogą być niższe niż:

1103,27 zł (19,52 proc.) - na ubezpieczenie emerytalne;

452,16 zł (8 proc.) - na ubezpieczenia rentowe;

138,47 zł (2,45 proc.) - na ubezpieczenie chorobowe.

Co z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą na mniejszą skalę? "Mały ZUS plus" po nowemu

ZUS wymienia także trzecią grupę ubezpieczonych, którą obejmą zmiany związane ze składkami. Chodzi tutaj o osoby, które prowadzą działalność gospodarczą na mniejszą skalę (ich roczne przychody nie przekraczają 120 tys. zł) i w związku z tym opłacają tak zwany "mały ZUS plus".

Od 1 stycznia mogą korzystać z powyższej ulgi według nowych zasad. Jak wynika z informacji przekazanych przez ZUS: "Jeżeli prowadzisz pozarolniczą działalność gospodarczą i spełnisz warunki, aby skorzystać z ulgi "mały ZUS plus", to możesz począwszy od stycznia 2026 r. w każdym okresie 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej płacić mniejsze składki przez 36 miesięcy kalendarzowych".

"Podstawa wymiaru tych składek nie może być niższa niż 30 procent minimalnego wynagrodzenia ani wyższa niż 60 procent prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

W 2026 roku oznacza to, że podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne musi mieścić się w przedziale od 1 441,80 zł do 5 652,00 zł" - czytamy na stronie samorzad.gov.pl.

