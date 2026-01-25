Ważny komunikat z ZUS. Chodzi o zwrot nienależnie pobranych świadczeń
Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał komunikat, w którym informuje o konieczności zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, takich jak między innymi renta rodzinna, zasiłek chorobowy czy emerytura. W przeciwnym razie, ZUS moze wszcząć egzekucję administracyjną. Wówczas konieczne okaże się nie tylko zwrócenie wspomnianych świadczeń, ale również pokrycie kosztów egzekucyjnych.
Jak wynika z informacji podanych na stronie ZUS-u: "Organem, który - zgodnie ze zmienionymi przepisami prawa - został wyznaczony do działania jako organ egzekucyjny w sprawach należności pieniężnych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczenia społecznego lub innych świadczeń wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jest Dyrektor Oddziału ZUS w Legnicy".
ZUS wzywa do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń
W komunikacie opublikowanym na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zostały podane numery rachunków bankowych Oddziału ZUS w Legnicy, na które należy wpłacić nienależnie pobrane środki.
Co istotne - liczy się rodzaj świadczenia. Numer konta, na który należy zrealizować przelew, różni się w zależności od tego, czy pozyskane pieniądze pochodzą z Funduszu Emerytur Pomostowych, Funduszu Alimentacyjnego w Likwidacji czy innych źródeł.
W 2025 r. ZUS rozsyłał zawiadomienia o zmianie organu egzekucyjnego i numeru rachunku bankowego, na który przyjmowane są spłaty zobowiązań z tytułu nienależnie pobranych świadczeń. Pisma kierowane były do osób, które muszą oddać nienależne świadczenia, jak również do dłużników zajętej wierzytelności (np. banków) oraz innych organów egzekucyjnych.
Co ciekawe - istnieje możliwość uzyskania ulgi w spłacie należności. Możemy o nią zawnioskować w momencie, gdy spłata zobowiązania przekracza nasze możliwości finansowe.
W tym celu należy skontaktować się z doradcą ds. ulg i umorzeń. Zgodnie z informacjami przekazanymi na stronie ZUS-u, w całej instytucji funkcjonuje 110 takich doradców. W niektórych przypadkach istnieje możliwość rozłożenia należności na łatwiejsze do spłacenia raty.
Co w przypadku braku spłaty nienależnie uzyskanych świadczeń?
Jeśli nie jesteśmy w stanie spłacić nienależnie pobranego świadczenia, lepiej jak najszybciej skontaktować się ze wspomnianym doradcą. W przeciwnym razie konsekwencje mogą być poważne.
W przypadku braku spłaty, ZUS może wszcząć egzekucję administracyjną. Przedtem jednak instytucja wyśle upomnienie przedegzekucyjne.
W przypadku braku odpowiedzi, ZUS zastosuje stosowne środki - wówczas możliwe jest na przykład potrącenie należności z wynagrodzenia za pracę. Co więcej, jak czytamy w komunikacie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, powstanie również "obowiązek zapłaty kosztów egzekucyjnych". Chodzi tutaj o wszelkie opłaty i wydatki wynikające z przeprowadzenia wspomnianego procesu.