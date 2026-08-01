Ważny głos Kościoła. Biskup apeluje do Polaków, chodzi o najbliższy miesiąc

W skrócie Biskup Tadeusz Bronakowski poprosił Polaków o dobrowolną abstynencję w sierpniu w ramach odpowiedzialności za kraj i wdzięczności za Jasnogórskie Śluby Narodu.

Duchowny zwrócił uwagę na problemy społeczne dotyczące używek, wskazując na potrzebę wspólnego wysiłku w walce z nimi.

Jasnogórskie Śluby Narodu zostały złożone w 1956 roku i dotyczyły m.in. wierności, walki z wadami narodowymi oraz wychowania dzieci i młodzieży w duchu wartości chrześcijańskich.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Sierpień w Kościele katolickim obchodzony jest jako miesiąc abstynencji. W tym roku towarzyszy mu hasło "Polska silna wiarą i trzeźwością".

Przewodniczący Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych bp Tadeusz Bronakowski w liście do wiernych wskazał, że tegoroczny miesiąc abstynencji wpisuje się w jubileusz 70-lecia Jasnogórskich Ślubów Narodu.

"W duchu odpowiedzialności za Polskę i w poczuciu wdzięczności za Jasnogórskie Śluby Narodu ofiarujmy Bogu przez ręce Maryi, Królowej Polski, dar dobrowolnej abstynencji od alkoholu" - napisał hierarcha.

Kościół katolicki. Sierpień miesiącem abstynencji, biskup zaapelował do Polaków

"Niech tegoroczny sierpień stanie się nowym zaczynem wytężonej pracy nad odnową naszych serc, rodzin, wspólnot i całej naszej Ojczyzny" - kontynuował bp Bronakowski.

Duchowny zwrócił uwagę, że w Polsce wciąż dominują problemy związane z nadużywaniem napojów wysokoprocentowych przez osoby dorosłe i z sięganiem po alkohol przez nieletnich.

"Tragiczne żniwo zbiera także wśród Polaków, zwłaszcza młodych, nikotynizm, narkomania, pornografia, uzależnienie od gier komputerowych, mediów społecznościowych" - wymienił hierarcha.

Biskup dodał, że te zjawiska bardzo często wiążą się z sięganiem po alkohol, aby uciec od problemów i zapomnieć o dramatycznych konsekwencjach swojego postępowania.

Hierarcha zaznaczył, że droga "ku trzeźwości Narodu" wymaga wspólnego wysiłku Polaków. "Potrzebne jest zjednoczenie ponad podziałami i stawianie dobra narodu ponad swoje interesy" - przyznał.

70-lecie Jasnogórskich Ślubów Narodu. Napisał je kard. Wyszyński

Przypomnijmy, że Jasnogórskie Śluby Narodu napisał kard. Stefan Wyszyński w czasie swojego uwięzienia w Komańczy. Zostały one złożone przez naród 26 sierpnia 1956 r. na Jasnej Górze. W wydarzeniu uczestniczyło wówczas około miliona wiernych.

W ślubach znalazły się przyrzeczenia dotyczące obrony życia poczętego, nierozerwalności małżeństwa, godności kobiety i obyczajów chrześcijańskich. Składający śluby zobowiązywali się wychowywać dzieci i młodzież w wierności Chrystusowi i pracować nad tym, by Polacy żyli w miłości, sprawiedliwości i zgodzie, aby w życiu społecznym nie było nienawiści, przemocy i wyzysku.

Składający przyrzekali też walczyć z wadami narodowymi, takimi jak lenistwo, lekkomyślność, marnotrawstwo, pijaństwo czy rozwiązłość, a także pracować nad pogłębianiem cnót, takich jak wierność, pracowitość, oszczędność, miłość i sprawiedliwość społeczna.





"Polityczny WF": W PiS liczą na wstrzymane pieniądze INTERIA.PL