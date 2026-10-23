Ważne zmiany w ZUS od 24 października. Nowe wzory wniosków o zasiłki

Anna Gburek

Anna Gburek

Od 24 października zmieniają się wnioski, na podstawie których ZUS przyznaje i wypłaca zasiłek opiekuńczy czy macierzyński. Zmiany te są elementem szerszego procesu. Co dokładnie się zmieni? Wyjaśniamy.

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Osoba wypełniająca dokumenty w placówce ZUS w związku ze zmianami we wnioskach o zasiłki od października 2026 roku.
Od 24 października zmienią się wnioski ZUS o zasiłkiPiotr Kamionka East News

Spis treści:

  1. Zmiany we wnioskach o zasiłek opiekuńczy
  2. Co zmieni się we wniosku o zasiłek macierzyński?
  3. Co jeszcze zmieni się we wnioskach ZUS o zasiłek od 24 października?
  4. Szybsze i prostsze składanie wniosków o zasiłki do ZUS

Zmiany we wnioskach o zasiłek opiekuńczy

Do tej pory zasiłek opiekuńczy był ustalany po wypełnieniu przez ubezpieczonego wniosku Z-15A w przypadku opieki nad chorym dzieckiem lub Z-15B w przypadku opieki nad innym członkiem rodziny. Od 24 października oba formularze zastąpi jeden - Z-15.

Zmieni się także zakres informacji, które należy podać we wniosku. Pytanie o to, czy drugi rodzic dziecka pracuje i czy jest zatrudniony w systemie pracy zmianowej, zastąpi oświadczenie wnioskodawcy o tym, że nie ma innego domownika, który mógłby sprawować w tym czasie opiekę nad dzieckiem.

Co zmieni się we wniosku o zasiłek macierzyński?

Zmiany od października zajdą także we wnioskach o zasiłek macierzyński. Formularze ZAM, ZUR i ZAO zastąpi jeden wniosek ZAM. Po wypełnieniu właściwej części formularza ZUS będzie ustalał zasiłek za okres urlopów:

  • macierzyńskiego,
  • na warunkach urlopu macierzyńskiego,
  • rodzicielskiego,
  • uzupełniającego urlopu macierzyńskiego,
  • ojcowskiego.

Do wniosku nie będzie trzeba dołączać skróconego aktu urodzenia dziecka, gdy zasiłek wypłaca ZUS. Jeśli robi to pracodawca - akt urodzenia dalej będzie niezbędny.

Co jeszcze zmieni się we wnioskach ZUS o zasiłek od 24 października?

Od 24 października zmienia się także procedura składania wniosku o zasiłki dla osób prowadzących działalność gospodarczą.

Nie będą one musiały już składać zaświadczenia płatnika składek, które było niezbędne do wypłaty zasiłku. Zmiana ta obejmie także osoby współpracujące z przedsiębiorcami na zasadzie umowy B2B, osoby duchowne, które same opłacają składki oraz marynarzy.

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Znacznemu uproszczeniu ulegną również dokumenty niezbędne do wypłaty zasiłku chorobowego składane przez żołnierzy zwolnionych z czynnej służby. Aby starać się o wypłatę zasiłku, będą musieli złożyć jedynie oświadczenie Z-10 i dokument potwierdzający zwolnienie z czynnej służby wojskowej.

Szybsze i prostsze składanie wniosków o zasiłki do ZUS

Nowe formularze będą dostępne na stronie internetowej ZUS od 24 października 2026 roku. Na platformie eZUS zostaną zaktualizowane w połowie listopada. Do tego czasu ZUS będzie rozpatrywał wnioski zarówno na starych, jak i nowych formularzach.

Zmiany w formularzach są kolejnym etapem prac mających na celu uproszczenie i przyspieszenie składania wniosków o zasiłki do ZUS. Już w lipcu tego roku weszło w życie rozporządzenie, otwiera się w nowym oknie, na podstawie którego wnioski przesyłane drogą elektroniczną są traktowane równoważnie z dokumentami papierowymi.

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