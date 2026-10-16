Ważne zmiany w medycynie pracy. Wchodzą w życie 18 października

Spis treści: Cyfryzacja medycyny pracy. Od 18 października ważne zmiany Koniec z papierowymi orzeczeniami z badań wstępnych, okresowych i kontrolnych Dalsze zalecenia lekarskie także w formie elektronicznej

Cyfryzacja medycyny pracy. Od 18 października ważne zmiany

Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z 20 marca 2026 roku, które weszło w życie 17 kwietnia, zmianie uległ obieg dokumentów pomiędzy lekarzem medycyny pracy, pracownikiem i pracodawcą.

Obecnie trwa okres przejściowy do 17 października, w którym lekarz może wystawić zaświadczenie o stanie zdrowia pracownika w formie papierowej lub elektronicznej. Od 18 października będą obowiązywać, z niewielkimi wyjątkami, jedynie zaświadczenia w formie elektronicznej.

To ważna zmiana mająca na celu cyfryzację medycyny pracy i uproszczenie obiegu dokumentów. Po wykonaniu badań okresowych zaświadczenie o stanie zdrowia pracownika będzie zapisane jako elektroniczna dokumentacja medyczna w Systemie Informacji Medycznej.

Koniec z papierowymi orzeczeniami z badań wstępnych, okresowych i kontrolnych

Do tej pory pracownik po badaniu u lekarza medycyny pracy otrzymywał zaświadczenie w formie papierowej, które miał osobiście złożyć w dziale kadr. Zmiany w przepisach pozwolą pracownikom zapomnieć o tym obowiązku.

Zaświadczenie będzie automatycznie wysyłane do pracodawcy. Pracownik z kolei będzie miał do niego dostęp za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta.

Drogą elektroniczną pracodawca otrzyma jedynie informacje dotyczące tego, czy pracownik jest lub nie jest zdolny do wykonywania pracy. Wyniki badań czy inne zalecenia lekarza pracy nie będą dla niego dostępne.

Możliwość przesyłania dokumentów drogą elektroniczną będzie zależała od umowy, jaką firma ma z placówką medyczną. Ważne jest, aby dopuszczała taki rodzaj obiegu dokumentów.

Dalsze zalecenia lekarskie także w formie elektronicznej

Jeśli lekarz medycyny pracy podczas badania profilaktycznego uzna, że pracownik potrzebuje innych badań lub zaleceń lekarskich - przekazuje je osobiście tylko jemu, nie informując o tym pracodawcy.

Od 15 lipca 2026 roku dalsze zalecenia lekarskie mogą być wystawiane w formie papierowej lub elektronicznej.



