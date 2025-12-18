Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosił w czwartek pełną gotowość systemu Patriot w 3. Brygadzie Rakietowej Obrony Powietrznej. Podkreślił, że to wielki moment oznaczający realizację programu zintegrowanej obrony powietrznej.

Szef MON ogłosił "pełną gotowość" systemu Patriot. "Historyczny moment"

Kosiniak-Kamysz w czwartek wizytował 3. Warszawską Brygadę Rakietową Obrony Powietrznej w Sochaczewie, gdzie ogłosił osiągnięcie pełnej gotowości operacyjnej systemu "Wisła". W uroczystości udział brał także m.in. ambasador USA w Polsce Thomas Rose.

- To jest historyczny moment. Przed chwilą odebrałem meldunek o pełnej gotowości systemu Patriot w 3. Brygadzie Rakietowej Obrony Powietrznej w 37. dywizjonie rakietowym Obrony Powietrznej, który tymi bateriami zarządza - powiedział.

Szef MON podkreślił, że to wielki moment oznaczający realizację programu zintegrowanej obrony powietrznej - przeciwrakietowej, przeciwlotniczej i przeciwdronowej - naszego kraju. Zapowiedział też, że w latach 2027-2029 do Polski trafi kolejnych 48 wyrzutni Patriot.

Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że przed Polską jest realizacja kolejnych faz programu "Wisła" i integracja w ramach systemu IBCS wszystkich systemów, takich jak wyrzutnie Patriot czy samoloty F-35.

Program "Wisła" zakłada zbudowanie "najwyższego piętra" polskiej obrony powietrznej - tj. systemów o zasięgu ponad 100 km. Jego trzon stanowią amerykańskie systemy obrony powietrznej Patriot wsparte m.in. nowoczesnymi radarami dookólnymi LTAMDS oraz systemem zarządzania obroną powietrzną IBCS.

"Osiągnięcie przez cały 37. Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej 3 Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej pełnej gotowości operacyjnej (Full Operational Capability) jest zwieńczeniem procesu wdrażania pierwszej fazy programu 'Wisła'. W grudniu br. dywizjon został sprawdzony pod względem wyszkolenia bojowego do realizacji zdań w ramach operacyjnego przeznaczenia. Podczas treningu zostały sprawdzone systemy walki w obszarze dowodzenia i rażenia" - informuje MON.

