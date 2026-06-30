W skrócie Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz spotka się z prezydentem Karolem Nawrockim, aby wspólnie ustalić polskie stanowisko przed szczytem NATO w Ankarze.

Podczas spotkania omówione zostaną też kwestie dotyczące stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce.

Rząd planuje utworzenie nowej bazy wojskowej dla sił USA, a strona amerykańska wyraziła zainteresowanie tą propozycją.

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- Pan wicepremier, minister obrony spotyka się jutro z prezydentem przede wszystkim, żeby rozmawiać o szczycie NATO w Ankarze. Z jednej strony wiemy o tym, że pan prezydent prowadził swoje konsultacje w weekend z prezydentami kilku państw. Pan premier Kosiniak-Kamysz te konsultacje prowadzi od kilku tygodni. Przedstawił też w sobotę plan rządu na szczyt NATO - powiedziała Sobkowiak-Czarnecka pytana o to spotkanie na wtorkowej konferencji prasowej.

Spotkanie szefa MON z prezydentem. Celem uzgodnienie stanowisk

Jako pierwsze o spotkaniu poinformowało RMF FM.

Wiceszefowa MON podkreśliła, ważne jest to, by podczas spotkania prezydenta z szefem MON pojawiło się wspólne stanowisko. - Bo dobrze jest, aby polskie władze mówiły w sprawach międzynarodowych jednym głosem - zaznaczyła wiceszefowa MON. Przypomniała, że na szczyt NATO w Ankarze oprócz prezydenta i szefa MON wybiera się także wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski.

Sobkowiak-Czarnecka przekazała, że podczas środowego spotkania prezydenta i szefa MON zostanie też poruszona kwestia dotycząca stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce.

Drugi wątek spotkania. W tle amerykańskie wojska

Sobkowiak-Czarnecka przypomniała podczas konferencji, że Kosiniak-Kamysz 29 maja wystosował list do szefa Pentagonu Pete'a Hegsetha, w którym zadeklarował gotowość do utworzenia nowej, stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce.

Zaznaczyła, że potem była uchwała rządu, która upoważniła szefa MON do działań w celu utworzenia bazy, a następnie - odpowiedź z USA potwierdzająca zainteresowanie tego kraju.

Wcześniej prezydent USA Donald Trump napisał w mediach społecznościowych, że do Polski trafi dodatkowe 5 tys. amerykańskich żołnierzy w związku "z sukcesem wyborczym obecnego prezydenta Polski, Karola Nawrockiego" oraz "relacji z nim".

Szczyt NATO odbędzie się 7-8 lipca w Ankarze, stolicy Turcji. Polskę reprezentować będzie prezydent Karol Nawrocki, który ma udać się tam wraz z małżonką. Podczas szczytów Sojuszu polskiemu prezydentowi towarzyszą przedstawiciele ministerstwa obrony narodowej oraz ministerstwa spraw zagranicznych.





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