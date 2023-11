Ważne spotkanie PiS na Nowogrodzkiej. Prezes wielkim nieobecnym

Spotkanie PiS na Nowogrodzkiej. Szydło przemawiała w imieniu Kaczyńskiego

Podczas spotkania czołowi politycy PiS apelowali do polityków, wybranych z list komitetu PiS, by zapisywali się do klubu PiS. - Ten wątek przewijał się we wszystkich przemówieniach. Apele o zachowanie jedności klubu, by nikt nie myślał o rozłamach, własnych kołach, bo tylko jako duży klub jesteśmy silni - wskazuje jeden z naszych rozmówców.