Główny Inspektorat Sanitarny wydał w środę ostrzeżenie dotyczące czterech partii lodów proteinowych Dubai Style Chocolate, ze względu na możliwą obecność niezadeklarowanego alergenu - orzechów nerkowca. Dla osób bez alergii na te orzechy produkt wciąż w pełni nadaje się do spożycia.

Ostrzeżenie GIS. Cztery partie lodów wycofane z obrotu

Główny Inspektorat Sanitarny podał, że został poinformowany o prowadzonym przez firmę Lidl Sp. z o.o. Sp. k. oraz dystrybutora - firmę Motido GmbH - wycofaniu wskazanych poniżej czterech partii lodów proteinowych ze względu na możliwą obecność alergenu - orzechów nerkowca.

Chodzi o lody proteinowe Dubai Style Chocolate, o pojemności 500 ml, firmy Gelatelli. Ostrzeżenie dotyczy czterech partii produktu:

data minimalnej trwałości: 24.11.2027 / Numer partii: D2W48J25R2;

data minimalnej trwałości: 25.11.2027 / Numer partii: D3W48J25R2;

data minimalnej trwałości: 26.11.2027 / Numer partii: D4W48J25R2;

data minimalnej trwałości: 27.11.2027 / Numer partii: D5W48J25R2.

Organy urzędowej kontroli żywności we współpracy z dystrybutorem prowadzą postępowanie wyjaśniające w tej sprawie.

Z uwagi na ryzyko wystąpienia reakcji alergicznej po spożyciu, osoby z alergią na orzechy nerkowca powinny bezwzględnie zastosować się do komunikatu i pod żadnym pozorem nie spożywać produktu ze wskazanych powyżej partii.





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