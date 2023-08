Zmiany terminów wypłaty emerytur w sierpniu

Pierwszymi dniami wypłat emerytur, w których świadczenie nie przyjdzie, są 5 oraz 6 sierpnia. Wypadają one w weekend, czyli sobotę oraz niedziele, które nie są dniami roboczymi. Przez to pieniądze zostaną przekazane w inny dzień, a osoby do których w te dni trafiało świadczenie otrzymają je wcześniej lub - jeśli pieniądze nie przyjdą - będą musiały najprawdopodobniej poczekać.