Spis treści: Ile kosztuje budowa przydomowej oczyszczalni ścieków i szamba? Dofinansowanie na budowę przydomowej oczyszczalni - jak uzyskać? Czy można uzyskać dofinansowanie na oczyszczalnię z programu "Mikroretencja"?

W sytuacji, gdy dom nie ma dostępu do sieci kanalizacyjnej, konieczna jest inwestycja w szambo lub przydomową oczyszczalnię ścieków. To pierwsze rozwiązanie jest dość drogie w eksploatacji, jednak jego początkowy koszt jest niższy niż w przypadku oczyszczalni.

Co jednak ważne - w niektórych przypadkach gmina może zabronić budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. Najczęściej dzieje się tak w sytuacji, gdy na danym terenie planowana jest budowa sieci kanalizacyjnej. Wówczas rozwiązaniem okazuje się budowa tymczasowego szamba.

Ile kosztuje budowa przydomowej oczyszczalni ścieków i szamba?

Ile kosztuje budowa przydomowej oczyszczalni ścieków i szamba? W tym pierwszym przypadku łączny koszt inwestycji wynosi około 15-25 tys. zł. Z kolei koszty związane z eksploatacją mieszczą się w granicach 400-800 zł rocznie.

Jeśli zaś chodzi o budowę szamba - w przypadku wariantu betonowego koszt wynosi około 8-12 tys. zł. Zbiorniki plastikowe są tańsze, a całkowity koszt w ich przypadku to około 6-10 tys. zł. Warto pamiętać, że wiele zależy od rozmiarów szamba oraz cen montażu. Roczny koszt eksploatacji w tym przypadku może wynieść nawet 3-6 tys. zł.

Dofinansowanie na budowę przydomowej oczyszczalni - jak uzyskać?

Osoby poszukujące pomocy w sfinansowaniu budowy przydomowej oczyszczalni (stanowiącej bardziej ekologiczną alternatywę dla zwykłego szamba) powinny sprawdzić, czy ich gminy zamieszkania prowadzą tego rodzaju inicjatywy. Nierzadko istnieje możliwość uzyskania dotacji w wysokości kilkudziesięciu procent kosztów.

Przykładowo - w przeprowadzonym w lutym naborze do programu w gminie Szastarka, beneficjenci mogli liczyć na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości do 70 proc. kosztów (jednak nie więcej niż 11 tys. zł). W obliczu dość wysokich kosztów początkowych inwestycji, taka dopłata może stanowić istotną pomoc.

Co ciekawe, gminy nierzadko oferują dofinansowanie na zmodyfikowanie przydomowego szamba i zamianę go w oczyszczalnię ścieków. To, czy samorząd zapewnia dopłaty, możemy sprawdzić, odwiedzając stronę internetową lub składając wizytę w urzędzie. By uzyskać tego rodzaju pomoc, konieczne jest spełnienie określonych warunków oraz złożenie wniosku.

Czy można uzyskać dofinansowanie na oczyszczalnię z programu "Mikroretencja"?

W ostatnim czasie dużo mówi się o ogólnopolskim programie "Mikroretencja", który umożliwia uzyskanie dotacji na przeprowadzenie inwestycji w rozwiązania mające na celu zwiększenia retencji wód opadowych przy budynkach jednorodzinnych. W jego ramach można uzyskać nawet 8 tys. zł.

Czy dofinansowanie z "Mikroretencji" może posłużyć na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków? Niestety nie. Program ten ma na celu dofinansowanie budowy przydomowych systemów gromadzenia deszczówki, a nie oczyszczalni ścieków.





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