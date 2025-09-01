W skrócie Franciszek Sterczewski wraz z innymi aktywistami, w tym Gretą Thunberg, uczestniczy w misji humanitarnej do Strefy Gazy.

Celem flotylli z Barcelony było przełamanie blokady morskiej Izraela i dostarczenie pomocy humanitarnej mieszkańcom Gazy.

Sterczewski wskazał szefa MSZ jako osobę do kontaktu w razie zatrzymania przez izraelskie służby.

W niedzielę do Strefy Gazy wypłynęło około 20 statków z pomocą humanitarną. Na łodziach znajduje się około 500 pro-palestyńskich aktywistów, wśród nich Greta Thunberg oraz poseł Koalicji Obywatelskiej Franciszek Sterczewski.

Sterczewski zwrócił się do szefa MSZ Radosława Sikorskiego. "Radku, jak wiesz, płynę z polską delegacją do Gazy, w ramach Global Sumud Flotilla. Na wypadek nielegalnego zatrzymania przez IDF (Siły Obronne Izraela - red.) podałem twój numer, jako kontakt do bliskiej osoby. Proszę, odbieraj. Widzimy się w Polsce, która będzie przestrzegać prawa międzynarodowego!" - napisał Sterczewski w mediach społecznościowych.

Wcześniej Sikorski odpowiedział na komentarz jednego z użytkowników, który sugerował, aby osoby podróżujące do "niebezpiecznych miejsc" były obciążane kosztami ewentualnej ewakuacji. "Co Państwo sądzicie?" - dopytywał internautów Sikorski.

Bliski Wschód. Franciszek Sterczewski płynie z misją humanitarną

Flotylla z aktywistami wyruszyła z portu w Barcelonie. Jej celem było przełamanie izraelskiej blokady morskiej, aby dostarczyć do Strefy Gazy żywność oraz środki humanitarne.

Pierwotnie Globalna Flotylla Sumund miała dotrzeć do Strefy Gazy w połowie września. Do statków miały dołączyć także łodzie z Grecji, Włoch i Tunezji. Organizatorzy poinformowali, że we włoskiej Genui zebrano około 250 ton żywności dla potrzebujących Palestyńczyków.

W poniedziałek podano komunikat, że misja została przerwana. "Silne wiatry znad Morza Śródziemnego zmusiły flotyllę, płynącą z Barcelony do Strefy Gazy, z pomocą humanitarną do zawrócenia" - brzmiał komunikat.

Wojna w Strefie Gazy. Izrael wprowadził blokadę

Izrael argumentuje, że blokada morska, którą nałożono w 2007 roku, jest konieczna aby powstrzymać przemyt broni dla Hamasu. Greta Thunberg już w czerwcu próbowała dostać się do Strefy Gazy, jednak ich statek został deportowany.

Pod koniec lipca izraelskie siły postanowiły wprowadzić codzienną "przerwę humanitarną", która obowiązywała w godz. od 10 do 20. Wstrzymanie walk miało pomóc w dystrybucji pomocy dla potrzebujących. W związku z nadchodzącym wznowieniem ostrzałów 29 sierpnia "przerwa humanitarna" została zerwana.

Wojna w Strefie Gazy trwa od 7 października 2023 roku, gdy rządzący tym terytorium Hamas napadł na południe Izraela, zabijając około 1200 osób i porywając 251. Jak informuje izraelska armia, z 50 osób nadal przetrzymywanych przez Hamas żyje nie więcej niż 20.

