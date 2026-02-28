Spis treści: Zmiany w ustalaniu płacy minimalnej. MRPiPS przygotowało projekt Relacja minimalnego wynagrodzenia do przeciętnej płacy rośnie Jaki będzie wzrost wynagrodzenia minimalnego?

Zmiany w ustalaniu płacy minimalnej. MRPiPS przygotowało projekt

Jak wynika z dyrektywy unijnej, wszystkie kraje członkowskie powinny stosować przejrzysty mechanizm ustalania minimalnego wynagrodzenia za pracę. Najniższa płaca powinna wynosić 60 proc. mediany zarobków bądź 50 proc. przeciętnej pensji.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej finalizuje prace nad projektem, który ma dostosować polskie prawo do wspomnianej dyrektywy UE. Resort proponuje, by wartością referencyjną do ustalania poziomu minimalnej pensji było 55 proc. przeciętnego wynagrodzenia za pracę w danym roku. Organizacje pracodawców wskazują, że taki wzrost może negatywnie odbić się na konkurencyjności polskich przedsiębiorstw.

Relacja minimalnego wynagrodzenia do przeciętnej płacy rośnie

W uzasadnieniu do projektu wskazano, że relacja minimalnego wynagrodzenia za pracę do przeciętnej płacy od kilku lat rosła. W 2023 wynosiła 50,3 proc, w 2024 52,3 proc. Z kolei prognozy dotyczące 2025 roku wskazały 52,7 proc.

"Zatem zasadne jest, aby poziom orientacyjnej wartości referencyjnej, do której osiągnięcia mamy dążyć i do której będzie porównywane minimalne wynagrodzenie za pracę, był ustalony na wyższym poziomie (55 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej przyjętego do opracowania projektu ustawy budżetowej)" - czytamy w uzasadnieniu.

19 lutego odbyły obrady Stałego Komitetu Rady Ministrów, podczas których rząd pochylił się nad przygotowanym przez resort pracy projektem.

Jaki będzie wzrost wynagrodzenia minimalnego?

Przy obecnym tempie wzrostu płacy minimalnej, kwota najniższego wynagrodzenia już niedługo może przebić 5 000 brutto. Zgodnie z wyliczeniami przedstawionymi przez "Fakt", bazującymi na prognozach Ministerstwa Finansów, najniższa pensja w 2027 roku może wynieść 5 103 zł brutto, w 2028 roku 5 420 zł brutto, a w 2029 roku 5 747 zł brutto.

Co ważne - kwoty te mogą w przyszłości ulec zmianie, w zależności od trendów gospodarczych oraz aktualnego procesu legislacyjnego.

Rozwiązania przedstawione w projekcie uwzględniają również to, że wynagrodzenie minimalne byłoby równe płacy zasadniczej. Oznaczałoby to wyłączenie z niej między innymi dodatku funkcyjnego, dodatku zmianowego lub premii i nagród.

