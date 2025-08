Ważą się losy immunitetu Macierewicza. Sejmowa komisja zdecydowała

Wniosek w sprawie pociągnięcia do odpowiedzialności karnej byłego szefa MON Antoniego Macierewicza przedstawiła w pierwszych dniach lipca prokuratura. Dokument był uzupełniany również pod koniec miesiąca.

Według śledczych, polityk PiS miał w okresie od 11 kwietnia 2018 roku do dnia 22 maja 2022 roku ujawniać "informacje niejawne o klauzuli 'Ściśle tajne', 'Tajne', 'Poufne' i 'Zastrzeżone' oraz informacje, z którymi zapoznał się w związku z pełnioną funkcją, poprzez podanie do publicznej wiadomości informacji pochodzących z dokumentów opatrzonych wskazanymi wyżej klauzulami niejawności oraz wyników badań okoliczności i przyczyn zaistniałej w dniu 10 kwietnia 2010 r. katastrofy lotniczej". Za czyn ten grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 5.