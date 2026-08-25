W skrócie Przemysław Wipler odniósł się do powiązań z giełdą kryptowalut Zondacrypto podniesionych przez prokuraturę, zaprzeczając aktywnemu udziałowi w pracach nad regulacjami rynku kryptowalut.

W śledztwie badane są finansowe powiązania firmy Zondacrypto z fundacją Wiplera i innymi osobami w kontekście procesu legislacyjnego.

Roman Giertych i Jacek Dubois zostali pełnomocnikami Przemysława Krala, szefa giełdy, który miał przystąpić do współpracy z prokuraturą po postawieniu zarzutów.

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Prokuratura Krajowa wydała oświadczenie, dotyczące postępów w śledztwie dotyczącym działalności giełdy kryptowalut Zondacrypto. Jednym z wątków badanych w sprawie są powiązania między firmą, a fundacją Przemysława Wiplera.

"W oparciu o zabezpieczony w sprawie materiał dowodowy Prokuratura weryfikuje informacje, uzyskane w trakcie postępowania dotyczące możliwości popełnienia przestępstw w związku z finansowaniem przez Zondacrypto (...) fundacji Przemysława Wiplera oraz innych osób z nim współdziałających, w związku z prowadzonym procesem legislacyjnym dotyczącym rynku kryptowalut" - przekazali śledczy.

Afera Zondacrypto. Przemysław Wipler komentuje komunikat prokuratury

Sprawę postanowił skomentować sam zainteresowany, który opublikował w tej sprawie oświadczenie w mediach społecznościowych. W komunikacie tym zaprzeczył, by brał jakikolwiek udział w tworzeniu ustawy.

"Na żadnym etapie nie uczestniczyłem w sposób proaktywny w procesie legislacyjnym poza tym że głosowałem na sali plenarnej zgodnie z oficjalnym stanowiskiem klubu parlamentarnego" - stwierdził Wipler. Jak dodał, stanowisko to zostało ustalone bez jego udziału.

"Nie zgłaszałem poprawek do tej ustawy na żadnym etapie i nie brałem udziału w konsultowaniu poprawek zgłaszanych przez innych posłów. Dodatkowo nigdy nie kontaktowałem się z przedstawicielami Kancelarii Prezydenta w sprawie tej ustawy" - zaznaczył poseł Konfederacji.

Zondacrypto. Roman Giertych pełnomocnikiem Przemysława Krala

Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek poinformował we wtorek w Sejmie, że w śledztwie dotyczącym Zondacrypto "nastąpił przełom". - Przełom już jest, ale musimy go odpowiednio procesowo przygotować i opinia publiczna na pewno pozna te dowody, które mamy zebrane - stwierdził.

Tymczasem poseł Koalicji Obywatelskiej Roman Giertych poinformował, że w maju wraz z mec. Jackiem Dubois został pełnomocnikiem Przemysława Krala - szefa giełdy Zondacrypto. Zaznaczył również, że "Kral przedłożył do dyspozycji prokuratury ogromny majątek, który łącznie z tym, który został zabezpieczony już wcześniej przez organy ścigania, powinien wystarczyć do zaspokojenia wszystkich pokrzywdzonych, którzy zgłosili się jako tacy do prokuratury".

W poniedziałek media informowały natomiast, że Kral usłyszał już zarzut udziału w oszustwach związanych z działalnością Zondacrypto. Mężczyzna miał również pójść na współpracę z prokuraturą, licząc na nadzwyczajne złagodzenie kary oraz status małego świadka koronnego.



