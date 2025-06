W środę w ciągu dnia pojawiły się nowe żółte alerty pierwszego stopnia . Dotyczą silnego wiatru, który może być niebezpieczny dla mieszkańców północnej części Polski. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej planuje utrzymać te ostrzeżenia do wieczora.

Tam synoptycy prognozują porywy wiatru dochodzące do 80 km/h . Lokalnie mogą też nadciągnąć burze. Powyższe alerty obowiązują do godz. 20:00.

Pogoda nie uspokoi się w czwartek, czyli w Boże Ciało. Będzie to nie tylko mokry, a na północnym wschodzie może burzowy, lecz również bardzo wietrzny dzień. W wielu miejscach podmuchy osiągną do 60 km/h, a na północy znowu do 80 km/h. Wiatr o takiej silne może łamać gałęzie i przewracać osłabione drzewa.