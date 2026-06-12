W skrócie Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz poinformował, że rozstrzygnięcie w sprawie ewentualnego odebrania Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu nastąpi po kilku dniach, po wewnętrznych konsultacjach.

Decyzja Zełenskiego o nadaniu imienia "Bohaterów UPA" jednostce ukraińskiej wywołała krytykę w Polsce, a prezydent Karol Nawrocki już wyraził swoje negatywne stanowisko wobec gloryfikowania UPA.

Trwają prace ekshumacyjne prowadzone przez Instytut Pamięci Narodowej w miejscach związanych z polskimi ofiarami na Ukrainie, a w ubiegłym tygodniu strona ukraińska wydała zgodę na kolejne ekshumacje.

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Pod koniec maja prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ogłosił, że nadał imię "Bohaterów UPA" Samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych "Północ" Sił Operacji Specjalnych Sił Zbrojnych Ukrainy.

Decyzja ta wywołała falę krytyki w Polsce. Prezydent Nawrocki zaproponował, aby jednym z punktów zwołanego na 8 czerwca posiedzenia Kapituły Orderu Orła Białego było odebranie tego odznaczenia ukraińskiemu prezydentowi.

W poniedziałek rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz poinformował, że Kapituła przedstawiła uczestniczącemu w jej obradach Karolowi Nawrockiemu opinię w tej sprawie. Dodał, że prezydent podejmie decyzję "w odpowiednim czasie".

Odebranie Orderu Orła Białego Zełenskiemu. "Poczekamy jeszcze kilka dni"

W piątek Leśkiewicz pytany w Polsce24, czy Karol Nawrocki podjął już decyzję w tej kwestii odparł, że prezydent zakomunikował już dwa tygodnie temu, jakie jest jego stanowisko, jeżeli chodzi o odznaczenie nadane kilka lat temu prezydentowi Zełenskiemu. Karol Nawrocki stwierdził wtedy, że "gloryfikowanie UPA jest rzeczą, która dostarczyła rosyjskiej propagandzie wiele tlenu do dezinformacji".

- Poczekamy jeszcze kilka dni na ostateczne rozstrzygnięcie, natomiast opinia pana prezydenta jest wszystkim znana - dodał Leśkiewicz.

Leśkiewicz był także dopytywany, czy w jego ocenie prace poszukiwawcze prowadzone w Hucie Pieniackiej są zagrożone w obliczu sytuacji w jakiej są obecnie relacje polsko-ukraińskie w kontekście historycznym.

- Raczej jesteśmy spokojni o to, że te prace poszukiwawcze będą się odbywały na terenie Ukrainy - powiedział rzecznik prezydenta. - Z tego, co wiemy, na razie te prace trwają i to jest wymierny efekt spotkania prezydenta Karola Nawrockiego z prezydentem Zełenskim 19 grudnia 2025 roku - dodał.

Podkreślił, że po tamtym spotkaniu, w trakcie którego prezydent Nawrocki "wyraźnie powiedział, na czym mu zależy jeżeli chodzi o politykę historyczną - na prowadzeniu prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych" - pojawiło się kilka zgód na takie działania.

W tym kontekście Leśkiewicz wspomniał o wydanej w ubiegłym tygodniu przez władze Ukrainy zgodzie na ekshumacje szczątków polskich ofiar zbrodni ukraińskich nacjonalistów w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej na Wołyniu. Ekshumacje te mają odbyć się jeszcze w tym roku.

- Mam nadzieję, że te prace nie zostaną zatrzymane - chociaż one na kilka lat rzeczywiście były wstrzymane decyzją władz Ukrainy. Ale nawet jeśli Ukraińcy mieliby zatrzymać te prace, bo na przykład pan prezydent Karol Nawrocki zdecyduje ostatecznie już o odebraniu (Orderu) Orła Białego (prezydentowi Zełenskiemu - red.), warto to poświęcić, żeby nie doprowadzać do sytuacji, w której ukraińska armia ma za patronów zbrodniarzy z UPA - oświadczył Leśkiewicz.

Relacje polsko-ukraińskie a kwestie historyczne. Trwają prace ekshumacyjne

Zełenski został odznaczony Orderem Orła Białego w kwietniu 2023 roku przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę "w uznaniu znamienitych zasług w pogłębianiu przyjaznych i wszechstronnych stosunków między Polską a Ukrainą, za rozwijanie współpracy na rzecz demokracji, pokoju i bezpieczeństwa w Europie oraz niezłomność w obronie niezbywalnych praw człowieka".

Nadawanie odznaczeń jest prerogatywą prezydenta. Prezydent nadaje ordery z własnej inicjatywy lub na wniosek premiera oraz Kapituł orderów. Według ustawy o orderach i odznaczeniach prezydent może podjąć decyzję o pozbawieniu orderu na wniosek m.in. kapituły oraz z własnej inicjatywy po zasięgnięciu opinii odpowiedniej kapituły, w razie stwierdzenia, że "nadanie orderu lub odznaczenia nastąpiło w wyniku wprowadzenia w błąd albo odznaczony dopuścił się czynu, wskutek którego stał się niegodny orderu lub odznaczenia".

Nieistniejąca już wieś Huta Pieniacka w obwodzie lwowskim to symbol martyrologii Polaków zamordowanych na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. We wtorek rozpoczęły się tam pierwsze wykopy w miejscach, gdzie mogą znajdować się masowe mogiły Polaków zabitych w lutym 1944 r. Prace potrwają do 19 czerwca; prowadzi je Instytut Pamięci Narodowej we współpracy z ukraińskimi partnerami.

Polska i Ukraina od lat różnią się w ocenie działalności Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN) i Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA). Dla polskiej strony wydarzenia z 1943 r. na Wołyniu były zbrodnią ludobójstwa, dla Ukraińców był to efekt symetrycznego konfliktu zbrojnego, za który w równym stopniu odpowiedzialne były obie strony. Dodatkowo Ukraińcy postrzegają OUN i UPA przeważnie jako organizacje antysowieckie (ze względu na ich powojenny ruch oporu wobec ZSRR), a nie antypolskie.





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