Proces w sprawie tragedii rozpoczął się w marcu tego roku. Prokuratura zamiast o spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym oskarżyła kierowcę o zabójstwo z zamiarem ewentualnym. Oskarżyciel domagał się 15 lat więzienia dla sprawcy. O taki sam wymiar kary wnieśli również pełnomocnicy rodziny zmarłego pieszego.

Obrońcy kierowcy chcieli zmiany kwalifikacji na nieumyślne spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym. W takim przypadku grozi maksymalna kara ośmiu lat więzienia.



Wypadek na ul. Sokratesa. Wyrok: siedem lat i 10 miesięcy

W poniedziałek warszawski Sąd Okręgowy nie przychylił się jednak do stanowiska prokuratury, która mówiła o zabójstwie.



Sąd przyjął kwalifikację prawną mówiącą o nieumyślnym spowodowaniu wypadku drogowego, skazując Krystiana O. na siedem lat i 10 miesięcy więzienia. Sąd przyznał, że w miejscu wypadku mężczyzna przekroczył dopuszczalną prędkość o 84 km, jadąc 134 km/h.



W uzasadnieniu wyroku podkreślono, że zebrane w sprawie dowody świadczą o rażącym naruszeniu prawa. Jednak nie dowodzą, że Krystian O. godził się na pozbawienie kogoś życia. "Krystian O. podjął manewr hamowania, jeszcze zanim zobaczył mężczyznę na przejściu" - podkreślono.

Wobec mężczyzny orzeczono również 15-letni zakaz prowadzenia pojazdów. Wyrok jest nieprawomocny.

Zdążył uratować żonę i dziecko

Do wypadku doszło w październiku 2019 roku na warszawskich Bielanach. Ulica Sokratesa w miejscu zdarzenia przebiega przez osiedla mieszkaniowe.

Śmiertelnie potrącony mężczyzna wcześniej był na spacerze z żoną i mały dzieckiem w wózku. Tuż przed wypadkiem przechodził przez pasy, zorientował się o zagrożeniu i zdążył zepchnąć z ulicy rodzinę.



Prokuratura zaskarży wyrok

- Prokuratura nie zgadza się z orzeczeniem i zaskarży wydany przeciwko Krystianowi O. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie. W ocenie oskarżyciela publicznego oskarżony, wbrew twierdzeniom sądu, dopuścił się zabójstwa pieszego z zamiarem ewentualnym, co potwierdza zgromadzony w sprawie materiał dowodowy - powiedziała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Warszawie Aleksandra Skrzyniarz.



Prokurator wskazała, że Krystian O. poruszając się samochodem, którego stan techniczny nie pozwalał na dopuszczenie do ruchu, ze znaczną prędkością przekraczającą 130 km/h w miejscu, gdzie co kilkadziesiąt metrów znajdują się oznakowane przejścia dla pieszych, "przewidywał możliwość zabicia człowieka i godził się na to". - W sprawie konieczne jest wywiedzenie apelacji - zaznaczyła prokurator Skrzyniarz.



- Oskarżony powinien ponieść karę adekwatną do zarzucanej mu zbrodni zabójstwa - dodała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Warszawie.