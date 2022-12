Nową komendant Straży Miejskiej została Magdalena Ejsmont, która w czwartek była obecna na prezentacji nowej motorówki patrolowej.

- Straż Miejska powinna być tam, gdzie potrzebują jej mieszkańcy. Coraz więcej warszawiaków i turystów wybiera Wisłę jako miejsce odpoczynku oraz spotkań towarzyskich. Przybywa atrakcji, plaż po obu stronach rzeki, na wodzie jest coraz więcej jednostek żeglugi rekreacyjnej. Od dzisiaj nad porządkiem i spokojem korzystających z uroku Wisły będziemy mogli czuwać także od strony rzeki - powiedziała komendant.

Zaznaczyła, że Wisła to także ważny element bezpieczeństwa Warszawy, infrastruktura krytyczna, mosty, ujęcia wody. - Będziemy mogli teraz dużo lepiej to kontrolować. Patrol rzeczny straży miejskiej staje się bardzo ważnym ogniwem systemu bezpieczeństwa miasta - dodała.

Reklama

Straż miejska na straży Wisły

Przypomniała, że od 2007 roku straż miejska realizowała wspólne patrole z komisariatem rzecznym policji.

Na konferencji był też dyrektor biura bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego Michał Domaradzki, który zaznaczył, że jednym z powodów, żeby wyposażyć straż miejska w specjalistyczny sprzęt jest coraz większe zainteresowanie bulwarami wiślanymi. - Staramy się, żeby co roku bezpieczeństwo korzystających z tych przestrzeni było coraz większe i co roku dokładamy do tego systemu nowe rozwiązania - powiedział.

- Ta motorówka zostanie właśnie do tego wykorzystana. Ale to również sprzęt, który ma dbać o to, żeby patrol miał szanse nieść pomoc i ratować ludzi - zaznaczył. Przypomniał, że w tym roku było 12 prób samobójczych na warszawskich mostach. - Kolejny element, do którego ten sprzęt zostanie wykorzystany, to bezpieczeństwo przeciwpowodziowe miasta. Sprzęt, w który ta łódź jest wyposażona, jest w stanie sprawdzać stan wałów przeciwpowodziowych. A to tylko kilka z przykładów wykorzystania tego sprzętu - podkreślił.

Motorówka dla straży - będzie wykorzystywana także do kontroli nielegalnych zrzutów nieczystości

Nowa motorówka ma z tyłu są dwa podesty ratunkowe, które ułatwiają wydobycie z wody, czy to przedmiotów, czy osób. Kabina jest wieloosobowa z własnym ogrzewaniem. Posiada silnik o mocy 150 KM pozwalający rozwinąć prędkość do 24 węzłów. Łódka wyposażona jest w komputer pokładowy z GPS pozwalający na śledzenie i pozycjonowanie łodzi, dwa szperacze o dużej mocy (widzialność do 900 metrów), sonar 3D pozwalający na skanowanie dna oraz kamerę wyposażoną w funkcję termowizji i noktowizora. Funkcjonariusze posiadają odpowiednie uprawnienia.

Straż miejska podzieliła się także danymi technicznymi motorówki: długość kadłuba: 6,03 m, szerokość kadłuba: 2,41 m, minimalne zanurzenie kadłuba: 0,3 m, materiał wykonania kadłuba: aluminium morskie, materiał wykonania kabiny: laminat, maksymalna liczba osób wraz z załogą: 6, jednostka napędowa: silnik zaburtowy typu JET (z pompą strugową) o nominalnej mocy 150 KM.

"Łódź patrolowa będzie również wykorzystywana do kontroli brzegów pod kątem nielegalnych zrzutów nieczystości ciekłych czy nielegalnych instalacji odprowadzających wody powierzchniowe z inwestycji deweloperskich. We współpracy z Oddziałem Ochrony Środowiska patrole rzeczne będą pobierały próbki wody do badań, a wszelkie nieprawidłowości związane ze stanem sanitarnym zgłaszane będą do Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego" - powiadomiła straż.

Jak dodano, dzięki motorówce możliwe będą także kontrole nadbrzeży pod kątem nielegalnej wycinki drzew.