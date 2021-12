W poniedziałek na konferencji prasowej w Muzeum Narodowym w Warszawie zaprezentowano po raz pierwszy publicznie część prac Marca Chagalla zakupionych do zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie. Zbiór składa się z czternastu kolorowych prac Marca Chagalla, pochodzących z ostatniego okresu jego twórczości. Wśród nich są grafiki odwołujące się do tematyki biblijnej, krajobrazy i martwe natury.

Wicepremier Gliński podkreślił, że zakupione dzieła to część działań na rzecz wzbogacenia zbiorów polskich muzeów. Szef MKiDN podkreślił, że zbiory muzeów muszą być wzbogacane również o zakupy na aukcjach sztuki. - Staramy się w zrównoważony sposób dbać o muzea w całej Polsce - podkreślił Gliński.



Marc Chagall w polskich zbiorach. To jeden z czołowych przedstawicieli kubizmu

Marc Chagall urodził się w 1887 roku w Łoźnie koło Witebska w rosyjskiej rodzinie chasydów. Był czołowym przedstawicielem kubizmu i internacjonalizmu w malarstwie. Pierwsze znaczące dzieło stworzył w 1908 roku; był to obraz inspirowany sztuką ludową pt "Śmierć". W swoich późniejszych pracach wielokrotnie odwoływał się do wspomnień z dzieciństwa i młodości spędzonych na kresach dawnej Rzeczypospolitej.



W 1910 r., Chagall wyjechał do Paryża, gdzie związał się ze środowiskiem awangardowych artystów skupionych w dzielnicy Montparnasse. W 1914 roku Chagall wystawił swoje prace w galerii Der Sturm w Berlinie. W tym samym roku wrócił do Rosji, gdzie przebywał do roku 1922.



W latach dwudziestych XX wieku wyjechał do Berlina, a potem do Francji, gdzie zamieszkał na stałe. W 1941 roku wyjechał do USA gdzie mieszkał przez okres wojenny.

Po powrocie do Francji zmienił nieco styl swoich obrazów - odszedł od geometrycznej formy, wykonywał też więcej prac monumentalnych jak witraże czy malowidła ścienne. Ponadto tworzył scenografię i kostiumy, zajmował się rzeźbą, ceramiką, litografią. Marc Chagall zmarł w 1985 w Saint-Paul-de-Vence we Francji.