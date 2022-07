IMGW ostrzega przed prognozowanymi opadami deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów od 90 mm do 120 mm. Ostrzeżenia meteorologiczne ma prawdopodobieństwo 80 proc. Zmiana ostrzeżenia została spowodowana wysokimi sumami opadów notowanymi w Gołdapi, gdzie od godz. 9 do godz. 20 we wtorek spadło 68 mm deszczu i spodziewane są dalsze intensywne opady.

Lokalnie suma opadów może osiągnąć 120 mm - przewiduje IMGW.

Ostrzeżenia drugie stopnia przed opadami

Dla powiatów woj. warmińsko-mazurskiego - węgorzewskiego, giżyckiego i piskiego wydano ostrzeżenia drugiego stopnia. W powiecie kętrzyńskim, mrągowskim i szczycieńskim obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia.

Reklama

W woj. podlaskim ostrzeżenie drugiego stopnia obowiązuje w całym województwie.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW wydał też dla województwa lubelskiego - oprócz powiatów zachodnich i południowych tego województwa. W woj mazowieckim pierwszy stopień ostrzeżenia obowiązuje w powiatach ostrołęckim, ostrowskim, sokołowskim, łosickim i siedleckim oraz w Siedlcach.