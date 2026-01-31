Wariant K szerzy się w Polsce. Szczyt zachorowań już wkrótce

Jolanta Kamińska

Oprac.: Jolanta Kamińska

Szczyt zachorowań na grypę nastąpi w ciągu najbliższych dwóch tygodni - zapowiedział Główny Inspektor Sanitarny dr Paweł Grzesiowski. Podkreślił też, by nie wierzyć w mit, że "mróz zabija wirusy". W Polsce szerzy się obecnie nowy dla układów odpornościowych Polaków tzw. wariant K , który jak mówią lekarze, daje nieoczywiste objawy.

Szczyt fali grypy już wkrótce/ fot. źródłowe: kolejka (Adam STASKIEWICZ/East News), leki (123rf), kolaż: Aleksandra Włodarczyk
Szczyt fali grypy już wkrótce/ fot. źródłowe: kolejka (Adam STASKIEWICZ/East News), leki (123rf), kolaż: Aleksandra WłodarczykINTERIA.PL

W ostatnich tygodniach wzrósł wskaźnik zachorowalności na grypę. Na początku stycznia odnotowano 70 przypadków zachorowań na 100 tys. mieszkańców, a w drugiej połowie stycznia - już prawie 270 przypadków - wynika z danych portalu ezdrowie.gov.pl.

Główny Inspektor Sanitarny Paweł Grzesiowski przekazał, że za większość zachorowań odpowiada podtyp K wirusa grypy typu A(H3N2). - Dostępne w tym sezonie szczepionki mają około 70 proc. skuteczność wobec wariantu "K". Obniżają ryzyko zachorowania i ciężkiego przebiegu choroby - dodał.

Grzesiowski podkreślił, że duże mrozy "nie zabijają wirusów". - To mit. Wirusy są bardzo odporne na niskie temperatury - dodał.

W sezonie 2025/2026 przeciwko grypie zaszczepiło się 2,2 mln osób - wynika z danych portalu ezdrowie.

Zobacz również:

Szczyt zachorowań na grypę nastąpi za około trzy - cztery tygodnie - mówi Interii szef GIS dr Paweł Grzesiowski
Polska

Fala zakażeń "wariantem K" przetacza się przez Polskę. Wiemy, kiedy będzie najgorzej

Jolanta Kamińska
Paulina Sowa
Jolanta Kamińska, Paulina Sowa

    Grypa. Wariant "K" daje objawy z układu pokarmowego

    Jak informowaliśmy w Interii, w obecnym sezonie grypowym w Polsce dominuje wirus grypy typu A, ze szczególnym udziałem wariantu H3N2, zwanego "wariantem K".

    - Ten wirus ma na tyle zmienioną strukturę genetyczną, że dla naszych układów odpornościowych jest on nowy i to właśnie tłumaczy wysoką zapadalność - tłumaczyła Interii Karolina Pyziak-Kowalska, specjalistka chorób zakaźnych.

    Lekarka podkreśla, że obecny wariant grypy daje nieoczywiste objawy, w tym symptomy ze strony układu pokarmowego. 

    Obok klasycznego obrazu grypy (nagły początek, wysoka gorączka powyżej 38 stopni Celsjusza, intensywne bóle mięśniowe, suchy kaszel, ból głowy, skrajne osłabienie), u niektórych osób, zwłaszcza u dzieci, mogą wystąpić wymioty lub biegunka.

    - Nietypowe objawy obejmują również dolegliwości żołądkowo-jelitowe, bóle brzucha i nudności, które pacjenci często mylnie biorą za zatrucie pokarmowe, oraz intensywne bóle neurologiczne np. silne migreny, światłowstręt oraz ból przy poruszaniu gałkami ocznymi - wymienia specjalistka chorób zakaźnych.

    Charakterystyczna jest także skrajna apatia i poczucie całkowitego odcięcia od energii, które pojawia się jeszcze przed wystąpieniem kaszlu czy kataru.

    Zobacz również:

    Nowy wariant wirusa grypy. GIS wydał zalecenia. Zdj. ilustracyjne
    Polska

    Liczba zachorowań rośnie. Ekspert ostrzega przed nowym wariantem wirusa

    Patryk Idziak
    Patryk Idziak
    "Polityczny WF": Strefa Czystego Transportu sporym problemem prezydenta KrakowaINTERIA.PL

    Najnowsze