W ostatnich tygodniach wzrósł wskaźnik zachorowalności na grypę. Na początku stycznia odnotowano 70 przypadków zachorowań na 100 tys. mieszkańców, a w drugiej połowie stycznia - już prawie 270 przypadków - wynika z danych portalu ezdrowie.gov.pl.

Główny Inspektor Sanitarny Paweł Grzesiowski przekazał, że za większość zachorowań odpowiada podtyp K wirusa grypy typu A(H3N2). - Dostępne w tym sezonie szczepionki mają około 70 proc. skuteczność wobec wariantu "K". Obniżają ryzyko zachorowania i ciężkiego przebiegu choroby - dodał.

Grzesiowski podkreślił, że duże mrozy "nie zabijają wirusów". - To mit. Wirusy są bardzo odporne na niskie temperatury - dodał.

W sezonie 2025/2026 przeciwko grypie zaszczepiło się 2,2 mln osób - wynika z danych portalu ezdrowie.

Grypa. Wariant "K" daje objawy z układu pokarmowego

Jak informowaliśmy w Interii, w obecnym sezonie grypowym w Polsce dominuje wirus grypy typu A, ze szczególnym udziałem wariantu H3N2, zwanego "wariantem K".

- Ten wirus ma na tyle zmienioną strukturę genetyczną, że dla naszych układów odpornościowych jest on nowy i to właśnie tłumaczy wysoką zapadalność - tłumaczyła Interii Karolina Pyziak-Kowalska, specjalistka chorób zakaźnych.

Lekarka podkreśla, że obecny wariant grypy daje nieoczywiste objawy, w tym symptomy ze strony układu pokarmowego.

Obok klasycznego obrazu grypy (nagły początek, wysoka gorączka powyżej 38 stopni Celsjusza, intensywne bóle mięśniowe, suchy kaszel, ból głowy, skrajne osłabienie), u niektórych osób, zwłaszcza u dzieci, mogą wystąpić wymioty lub biegunka.

- Nietypowe objawy obejmują również dolegliwości żołądkowo-jelitowe, bóle brzucha i nudności, które pacjenci często mylnie biorą za zatrucie pokarmowe, oraz intensywne bóle neurologiczne np. silne migreny, światłowstręt oraz ból przy poruszaniu gałkami ocznymi - wymienia specjalistka chorób zakaźnych.

Charakterystyczna jest także skrajna apatia i poczucie całkowitego odcięcia od energii, które pojawia się jeszcze przed wystąpieniem kaszlu czy kataru.

"Polityczny WF": Strefa Czystego Transportu sporym problemem prezydenta Krakowa INTERIA.PL