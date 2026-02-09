Wariant K nie odpuszcza. Wskaźnik zachorowań gwałtownie rośnie

Najnowszy raport CEZ (Centrum e-Zdrowia) pokazuje, że w tym roku mamy wyższy wskaźnik zachorowań na grypę niż rok temu, jednak mniejszą ogólną liczbę zachorowań. Obserwujemy też o wiele gwałtowniejszy wzrost zachorowań. Wszystko za sprawą "wariantu K".

  • Wskaźnik zachorowań na grypę w bieżącym sezonie przewyższa poziom z poprzedniego roku, osiągając 397,2 przypadków na 100 tys. osób.
  • Tegoroczny gwałtowny wzrost liczby zakażeń przypisywany jest nowemu wariantowi H3N2, tzw. wariantowi K, powodującemu nietypowe objawy, w tym ze strony układu pokarmowego.
  • Sanepid zaleca szczepienia zwłaszcza osobom z grup ryzyka oraz stosowanie środków higieny i dystansu społecznego.
W styczniu informowaliśmy w Interii o zbliżającym się szczycie zachorowań na grypę. Zgodnie z przewidywaniami miał on przypaść na początek lutego.

Potwierdzają to dane dostępne na portalu eZdrowie. Zgodnie z nimi wskaźnik zachorowań na grypę od 26 stycznia do 1 lutego wyniósł 397,2 przypadków na 100 tys. osób. To więcej niż w sezonie grypowym w 2025 roku, gdzie wskaźnik zachorowalności w najwyższym punkcie osiągnął 365,5 przypadków na 100 tys. osób.

    Łączna liczba zachorowań jest jednak mniejsza. W ubiegłym roku odnotowano bowiem około 693 tys. przypadków zachorowań na grypę, tymczasem w trwającym sezonie jest ich około 430 tys. Mniej jest też zgonów.

    - Od 1 września 2025 roku do 1 lutego 2026 roku z powodu grypy zmarło 1061 osób. W analogicznym okresie w poprzednim sezonie grypowym liczba zgonów wyniosła 1538 - powiedział PAP Główny Inspektor Sanitarny.

    Lekarka: Wirus ze zmienioną strukturą genetyczną

    Tegoroczny wzrost zachorowań jest jednak o wiele gwałtowniejszy niż rok temu. Wskaźnik zapadalności na grypę zaczął rosnąć z początkiem stycznia i od tego czasu nie odnotowano żadnego spadku. Jak mówiła w rozmowie z Interią Karolina Pyziak-Kowalska, specjalistka chorób zakaźnych, winnym wysokiej zapadalności na grypę jest wariant K.

    - Aktualnie dominuje wirus grypy typu A, ze szczególnym udziałem wariantu H3N2, zwanego "wariantem K". Ten wirus ma na tyle zmienioną strukturę genetyczną, że dla naszych układów odpornościowych jest on nowy i to właśnie tłumaczy wysoką zapadalność - tłumaczyła.

    Lekarka podkreślała, że wariant K wirusa H3N2 wykazuje pewne cechy kliniczne, na które warto zwrócić szczególną uwagę.

    - Obecny wariant grypy daje nieoczywiste objawy, w tym symptomy ze strony układu pokarmowego - mówiła Interii Pyziak-Kowalska.

    Obok klasycznego obrazu grypy (nagły początek, wysoka gorączka powyżej 38 stopni Celsjusza, intensywne bóle mięśniowe, suchy kaszel, ból głowy, skrajne osłabienie), u niektórych osób, zwłaszcza u dzieci, mogą wystąpić wymioty lub biegunka.

    Grypa. Charakterystyczne objawy wariantu K

    - Nietypowe objawy obejmują również dolegliwości żołądkowo-jelitowe, bóle brzucha i nudności, które pacjenci często mylnie biorą za zatrucie pokarmowe, oraz intensywne bóle neurologiczne np. silne migreny, światłowstręt oraz ból przy poruszaniu gałkami ocznymi - wymieniła specjalistka chorób zakaźnych.

      Charakterystyczna jest także skrajna apatia i poczucie całkowitego odcięcia od energii, które pojawia się jeszcze przed wystąpieniem kaszlu czy kataru. Te niespecyficzne objawy mogą opóźniać rozpoznanie, dlatego tak ważna jest diagnostyka różnicowa z wykorzystaniem testów combo wykrywających grypę A/B, COVID-19 i RSV jednocześnie.

      - Nie ma jednak danych, które mówiłyby, że przebieg choroby jest cięższy, ponieważ wariant K nie jest wariantem superzjadliwym - uspokaja medyczka.

      Szpitale ograniczają odwiedziny pacjentów

      W związku ze szczytem zachorowań część szpitali zdecydowało o ograniczeniu odwiedzin pacjentów. - Od wtorku do odwołania pacjentów w bielskim szpitalu wojewódzkim odwiedzać może jednocześnie tylko jedna osoba, co ma związek ze zwiększoną liczbą zachorowań na infekcje dróg oddechowych - podała PAP rzecznik placówki Anna Szafrańska.

      - W uzasadnionych przypadkach może być więcej osób, ale zgodę musi wydać ordynator lub kierownik oddziału. Odwiedziny mogą się odbywać godzinach od 14 do 18 - powiedziała Szafrańska.

      Zakaz odwiedzin obwiązuje w miejscowym szpitalu pediatrycznym. Przy dziecku może przebywać tylko jeden stały opiekun. Za wiedzą i zgodą personelu możliwa jest jego zmiana. W wyjątkowych okolicznościach dopuszcza się odwiedziny u pacjentów, nad którymi nie czuwa opiekun, ale może to być tylko jedna osoba.

      Zalecenia sanepidu

      W związku ze szczytowym okresem zachorowań na grypę, trwającym od stycznia do marca, Państwowa Inspekcja Sanitarna (sanepid) zaleca szczepienia przeciw grypie, przede wszystkim osobom w grupach ryzyka: dzieciom do 14. roku życia, dorosłym powyżej 50. roku życia, osobom z przewlekłymi schorzeniami, kobietom w ciąży, a także pracownikom ochrony zdrowia, oświaty i placówek opieki długoterminowej.

      Sanepid zaleca też częstsze mycie rąk, zakrywanie ust podczas kaszlu, zachowanie dystansu społecznego (1,5 m), noszenie masek ochronnych we wszystkich miejscach, gdzie występują duże skupiska osób o nieznanym statusie zdrowotnym, wprowadzenie pracy zdalnej w większym zakresie, pozostawanie w samoizolacji domowej osób chorych przez 5-7 dni.

