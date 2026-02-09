W skrócie Wskaźnik zachorowań na grypę w bieżącym sezonie przewyższa poziom z poprzedniego roku, osiągając 397,2 przypadków na 100 tys. osób.

Tegoroczny gwałtowny wzrost liczby zakażeń przypisywany jest nowemu wariantowi H3N2, tzw. wariantowi K, powodującemu nietypowe objawy, w tym ze strony układu pokarmowego.

Sanepid zaleca szczepienia zwłaszcza osobom z grup ryzyka oraz stosowanie środków higieny i dystansu społecznego.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

W styczniu informowaliśmy w Interii o zbliżającym się szczycie zachorowań na grypę. Zgodnie z przewidywaniami miał on przypaść na początek lutego.

Potwierdzają to dane dostępne na portalu eZdrowie. Zgodnie z nimi wskaźnik zachorowań na grypę od 26 stycznia do 1 lutego wyniósł 397,2 przypadków na 100 tys. osób. To więcej niż w sezonie grypowym w 2025 roku, gdzie wskaźnik zachorowalności w najwyższym punkcie osiągnął 365,5 przypadków na 100 tys. osób.

Łączna liczba zachorowań jest jednak mniejsza. W ubiegłym roku odnotowano bowiem około 693 tys. przypadków zachorowań na grypę, tymczasem w trwającym sezonie jest ich około 430 tys. Mniej jest też zgonów.

- Od 1 września 2025 roku do 1 lutego 2026 roku z powodu grypy zmarło 1061 osób. W analogicznym okresie w poprzednim sezonie grypowym liczba zgonów wyniosła 1538 - powiedział PAP Główny Inspektor Sanitarny.

Lekarka: Wirus ze zmienioną strukturą genetyczną

Tegoroczny wzrost zachorowań jest jednak o wiele gwałtowniejszy niż rok temu. Wskaźnik zapadalności na grypę zaczął rosnąć z początkiem stycznia i od tego czasu nie odnotowano żadnego spadku. Jak mówiła w rozmowie z Interią Karolina Pyziak-Kowalska, specjalistka chorób zakaźnych, winnym wysokiej zapadalności na grypę jest wariant K.

- Aktualnie dominuje wirus grypy typu A, ze szczególnym udziałem wariantu H3N2, zwanego "wariantem K". Ten wirus ma na tyle zmienioną strukturę genetyczną, że dla naszych układów odpornościowych jest on nowy i to właśnie tłumaczy wysoką zapadalność - tłumaczyła.

Lekarka podkreślała, że wariant K wirusa H3N2 wykazuje pewne cechy kliniczne, na które warto zwrócić szczególną uwagę.

- Obecny wariant grypy daje nieoczywiste objawy, w tym symptomy ze strony układu pokarmowego - mówiła Interii Pyziak-Kowalska.

Obok klasycznego obrazu grypy (nagły początek, wysoka gorączka powyżej 38 stopni Celsjusza, intensywne bóle mięśniowe, suchy kaszel, ból głowy, skrajne osłabienie), u niektórych osób, zwłaszcza u dzieci, mogą wystąpić wymioty lub biegunka.

Grypa. Charakterystyczne objawy wariantu K

- Nietypowe objawy obejmują również dolegliwości żołądkowo-jelitowe, bóle brzucha i nudności, które pacjenci często mylnie biorą za zatrucie pokarmowe, oraz intensywne bóle neurologiczne np. silne migreny, światłowstręt oraz ból przy poruszaniu gałkami ocznymi - wymieniła specjalistka chorób zakaźnych.

Charakterystyczna jest także skrajna apatia i poczucie całkowitego odcięcia od energii, które pojawia się jeszcze przed wystąpieniem kaszlu czy kataru. Te niespecyficzne objawy mogą opóźniać rozpoznanie, dlatego tak ważna jest diagnostyka różnicowa z wykorzystaniem testów combo wykrywających grypę A/B, COVID-19 i RSV jednocześnie.

- Nie ma jednak danych, które mówiłyby, że przebieg choroby jest cięższy, ponieważ wariant K nie jest wariantem superzjadliwym - uspokaja medyczka.

Szpitale ograniczają odwiedziny pacjentów

W związku ze szczytem zachorowań część szpitali zdecydowało o ograniczeniu odwiedzin pacjentów. - Od wtorku do odwołania pacjentów w bielskim szpitalu wojewódzkim odwiedzać może jednocześnie tylko jedna osoba, co ma związek ze zwiększoną liczbą zachorowań na infekcje dróg oddechowych - podała PAP rzecznik placówki Anna Szafrańska.

- W uzasadnionych przypadkach może być więcej osób, ale zgodę musi wydać ordynator lub kierownik oddziału. Odwiedziny mogą się odbywać godzinach od 14 do 18 - powiedziała Szafrańska.

Zakaz odwiedzin obwiązuje w miejscowym szpitalu pediatrycznym. Przy dziecku może przebywać tylko jeden stały opiekun. Za wiedzą i zgodą personelu możliwa jest jego zmiana. W wyjątkowych okolicznościach dopuszcza się odwiedziny u pacjentów, nad którymi nie czuwa opiekun, ale może to być tylko jedna osoba.

Zalecenia sanepidu

W związku ze szczytowym okresem zachorowań na grypę, trwającym od stycznia do marca, Państwowa Inspekcja Sanitarna (sanepid) zaleca szczepienia przeciw grypie, przede wszystkim osobom w grupach ryzyka: dzieciom do 14. roku życia, dorosłym powyżej 50. roku życia, osobom z przewlekłymi schorzeniami, kobietom w ciąży, a także pracownikom ochrony zdrowia, oświaty i placówek opieki długoterminowej.

Sanepid zaleca też częstsze mycie rąk, zakrywanie ust podczas kaszlu, zachowanie dystansu społecznego (1,5 m), noszenie masek ochronnych we wszystkich miejscach, gdzie występują duże skupiska osób o nieznanym statusie zdrowotnym, wprowadzenie pracy zdalnej w większym zakresie, pozostawanie w samoizolacji domowej osób chorych przez 5-7 dni.

Bryłka w "Gościu Wydarzeń" o Czarzastym: Powinien to zrobić w sposób bardziej dyplomatyczny Polsat News