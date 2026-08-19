"Odeszła Bohaterka. Pani Wanda Traczyk-Stawska "Pączek". Żołnierka Powstania. Walczyła z bronią w ręku. Strażniczka pamięci. Warszawianka, nauczycielka, autorytet. Zawsze myślała i pracowała dla Ojczyzny. Zawsze występowała w obronie słabszych. Pragnęła silnej i bezpiecznej Polski w Europie. Dziękujemy kochana Pani Wando za wszystko" - napisał w serwisie X europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba.

W rozmowie z Interią polityk poinformował, że jest w kontakcie z rodziną zmarłej.

Wanda Traczyk-Stawska nie żyje. Była żołnierką Powstania

Wanda Traczyk-Stawska była uczestniczką Powstania Warszawskiego. Podczas tegorocznych obchodów 82. rocznicy zrywu apelowała do Polaków. Jej przesłanie zostało odtworzone z wcześniejszego nagrania. Dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski tłumaczył, że Traczyk-Stawska ze względu na stan zdrowia nie mogła osobiście wziąć udział w uroczystościach.

- Najważniejsza jest wolność, ona jest podstawą do samoorganizacji społeczeństwa, ona jest konieczna do tego, byśmy razem zrobili coś dobrego - mówiła i apelowała o pamięć o poległych za ojczyznę.

- Bardzo ważne jest to, żebyśmy pamiętali o tych, którzy walczyli o wolność, bo oni nie dostają nic, tylko naszą pamięć. Ta nasza wdzięczność jest dla nich jedyną zapłatą - powiedziała Wanda Traczyk-Stawska.

Więcej informacji wkrótce.



