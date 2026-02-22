Spis treści: Waloryzacja renty wdowiej 2026 Kto może ubiegać się o rentę wdowią?

Waloryzacja renty wdowiej 2026

Od 1 marca 2026 roku renta wdowia zostanie objęta coroczną waloryzacją, razem z emeryturami i rentami wypłacanymi przez ZUS, a wskaźnik podwyżki wyniesie 5,3 proc.

W tym przypadku procedura zakłada przeliczenie dwóch elementów, które tworzą tzw. zbieg świadczeń, czyli pełnej kwoty jednego świadczenia oraz części drugiego. Do końca 2026 roku obowiązuje zasada 100 proc. jednego świadczenia i 15 proc. drugiego, przy czym osoba uprawniona może wybrać wariant korzystniejszy finansowo, w zależności od tego, czy wyższa jest jej własna emerytura, czy renta rodzinna po zmarłym małżonku.

Kluczowym punktem odniesienia dla zmian jest najniższa emerytura, ponieważ to od jej wysokości wyliczany jest limit uprawniający do pobierania renty wdowiej w pełnym zbiegu. Od 1 marca 2026 roku minimalna emerytura wzrośnie do 1 978,49 zł brutto, czyli o 99,58 zł brutto. Wraz z tą zmianą rośnie także próg trzykrotności najniższej emerytury, który wyznacza maksymalną sumę świadczeń w zbiegu. Do końca lutego limit wynosi 5 636,73 zł brutto, natomiast od marca 2026 roku wzrośnie do 5 935,48 zł brutto.

Waloryzacja przeprowadzana jest z urzędu i nie wymaga żadnych dodatkowych działań ze strony osób, które już pobierają rentę wdowią. Zakład Ubezpieczeń Społecznych samodzielnie dokonuje przeliczenia obu składników świadczenia, uwzględniając nowy wskaźnik oraz aktualne limity obowiązujące od marca. Po zakończeniu operacji instytucja wysyła decyzję z wyszczególnieniem nowej kwoty brutto oraz daty, od której obowiązuje podwyższona wypłata.

Kto może ubiegać się o rentę wdowią?

Renta wdowia nie jest odrębnym świadczeniem, lecz rozwiązaniem pozwalającym na jednoczesne pobieranie renty rodzinnej po zmarłym małżonku oraz własnej emerytury albo renty.

Jej podstawę stanowią przepisy ustawy z 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz nowelizacja z 26 maja 2023 roku, która umożliwiła wypłatę świadczeń w zbiegu od 1 lipca 2025 roku. Oznacza to, że uprawniona osoba otrzymuje pełną kwotę jednego świadczenia oraz określoną część drugiego, wybraną w korzystniejszym wariancie.

Do końca 2026 roku ta dodatkowa część wynosi 15 proc. drugiego świadczenia, co przekłada się na umiarkowane zwiększenie łącznej wypłaty. Od 1 stycznia 2027 roku udział ten wzrośnie do 25 proc., co automatycznie podniesie całkowitą kwotę otrzymywaną przez wdowy i wdowców. Zmiana ta będzie miała charakter systemowy i zadziała niezależnie od przyszłych wskaźników corocznej waloryzacji.

W celu uzyskania renty wdowiej konieczne jest osiągnięcie powszechnego wieku emerytalnego, czyli 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn, a także pozostawanie w związku małżeńskim do dnia śmierci współmałżonka. Prawo do renty rodzinnej musi zostać nabyte nie wcześniej niż po ukończeniu 55 lat przez kobietę lub 60 lat przez mężczyznę. Warto przy tym pamiętać, że zawarcie nowego małżeństwa powoduje utratę prawa do renty, co stanowi jedno z kluczowych ograniczeń tego rozwiązania.

