Spis treści: Ile wyniesie zasiłek dla bezrobotnych od 1 czerwca 2026? Kiedy przysługuje zasiłek dla bezrobotnych? Czy trzeba składać osobny wniosek o zasiłek? Jak długo można pobierać zasiłek dla bezrobotnych?

Ile wyniesie zasiłek dla bezrobotnych od 1 czerwca 2026?

Od czerwca podstawowa kwota zasiłku dla bezrobotnych wynosi:

zasiłek podstawowy - przez pierwsze 90 dni, gdy wypłacane jest 100 proc. to 1783,90 zł brutto, przez kolejne dni kwota 1400,90 zł brutto,

zasiłek podwyższony - przez pierwsze 90 dni, gdy wypłacane jest 120 proc. to 2140,68 zł brutto, przez kolejne dni 1681,08 zł brutto.

Dla porównania, przed waloryzacją podstawowy zasiłek wynosił 1721,90 zł brutto przez pierwsze 90 dni oraz 1352,20 zł brutto później. Oznacza to wzrost odpowiednio o 62 zł i 48,70 zł brutto miesięcznie.

Dla większości osób podstawą jest obecnie 100 proc. zasiłku. Wyższa stawka, czyli 120 proc., przysługuje osobom z długim stażem pracy - co do zasady tym, które mają co najmniej 20 lat okresu uprawniającego do zasiłku.

Kiedy przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?

Sam status osoby bezrobotnej nie zawsze oznacza prawo do zasiłku. Aby go otrzymać, trzeba spełnić kilka warunków. Najważniejszy dotyczy wcześniejszej pracy i opłacania składek.

Prawo do zasiłku przysługuje osobie, która:

zarejestruje się w powiatowym urzędzie pracy

w okresie 18 miesięcy bezpośrednio przed rejestracją przez łącznie co najmniej 365 dni była zatrudniona lub wykonywała inną pracę, od której odprowadzano składki na Fundusz Pracy, przy podstawie co najmniej minimalnego wynagrodzenia (warunek ten może dotyczyć m.in. umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy agencyjnej albo prowadzenia działalności gospodarczej, jeśli spełnione były wymogi dotyczące składek).

Znaczenie ma też sytuacja w urzędzie pracy. Zasiłek przysługuje wtedy, gdy urząd nie ma dla osoby bezrobotnej odpowiedniej propozycji pracy, stażu, szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, prac interwencyjnych lub robót publicznych.

Czy trzeba składać osobny wniosek o zasiłek?

Co do zasady nie trzeba składać oddzielnego wniosku o zasiłek dla bezrobotnych. Rejestracja w urzędzie pracy jest jednocześnie podstawą do sprawdzenia, czy dana osoba spełnia warunki do świadczenia. Urząd analizuje dokumenty, staż, okresy składkowe i wydaje decyzję.

Po zmianach z 2025 roku uproszczono też część zasad dotyczących kontaktu z urzędem. Nie trzeba już rejestrować się wyłącznie według miejsca zameldowania - większe znaczenie ma faktyczne miejsce zamieszkania.

Zmieniono także model obowiązkowych kontaktów z urzędem pracy: zamiast rutynowych wizyt co 30 dni większą rolę pełni Indywidualny Plan Działania ustalany z pracownikiem urzędu.

Jak długo można pobierać zasiłek dla bezrobotnych?

Najczęściej zasiłek dla bezrobotnych przysługuje przez 180 dni. W określonych sytuacjach okres wypłaty może zostać wydłużony do 365 dni.

Dotyczy to m.in. wybranych grup osób w trudniejszej sytuacji na rynku pracy, np. osób po 50. roku życia z odpowiednio długim stażem, osób z niepełnosprawnością, samotnie wychowujących dzieci lub spełniających inne warunki przewidziane w przepisach.

Trzeba pamiętać, że długość pobierania świadczenia i jego wysokość to dwie różne kwestie. Ktoś może mieć prawo do zasiłku przez 365 dni, ale po pierwszych 90 dniach i tak będzie otrzymywać niższą miesięczną kwotę.





