Waloryzacja kapitału emerytalnego. Niedługo poznamy też prognozy emerytur

Tomasz Kromp

Zaktualizowane dane dotyczące kwoty oszczędności zgromadzonych w ZUS są już dostępne po zalogowaniu się do systemu. Co więcej, prowadzone są prace nad prognozami hipotetycznych emerytur. Osoby odprowadzające składki będą mogły sprawdzić oszacowane kwoty świadczeń najpóźniej do końca sierpnia.