Czy oprócz podwyżki kwoty świadczenia, czekają nas nowe zmiany? Sprawdź, kto dostanie 800 plus.

Kiedy 500 plus zmieni się na 800 plus?

Na wtorkowym posiedzenia Rady Ministrów został przyjęty projekt ustawy o waloryzacji świadczenia 500 plus. Od nowego roku ma ono wzrosnąć do 800 zł miesięcznie. Wypłata pierwszych świadczeń w nowej wysokości ma rozpocząć się najpóźniej do 29 lutego. Rząd zakłada jednak wyrównanie kwoty świadczenia od 1 stycznia.

Wydłużenie terminu wypłat ma zapewnić Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych dodatkowy czas na wprowadzenie regulacji technicznych, dzięki którym będzie mógł sprawnie obsłużyć wszystkich świadczeniobiorców.

Rodzice nie będą musieli składać dodatkowego wniosku na 800 plus. Dla wszystkich beneficjentów wysokość świadczenia zostanie zmieniona automatycznie.

Pozostałe warunki przyznawania świadczenia pozostają niezmienne.

Do kiedy obowiązuje świadczenie 500 plus?

Świadczenie 500 plus zakłada pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. Kwota jest wypłacana rodzicom dziecko od narodzin aż do ukończenia przez nie 18 lat. Pieniądze wypłacane są nie tylko dzieciom przebywającym w rodzinach, ale także w pieczy zastępczej.

Pierwszy raz o waloryzacji świadczenia mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński w maju tego roku.

- To jeden z piękniejszych, najpiękniejszych momentów w pracach Rady Ministrów, kiedy możemy dyskutować, jak dzisiaj, o programie 500 plus, który za chwilę stanie się programem 800 plus. Przede wszystkim dlatego, że cały ten wielki program jest programem podnoszenia szacunku wobec rodzin - stwierdził Mateusz Morawiecki na konferencji po zakończeniu obrad Rady Ministrów.