Walka z pożarem na Lubelszczyźnie. Szef MSWiA przekazał nowe informacje

W skrócie Według szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego cały obszar pożaru jest aktualnie pod kontrolą, choć w środku są miejsca, które wymagają interwencji strażaków.

Minister przekazał , że jeżeli chodzi o kwestię zagrożeń dla budynków mieszkalnych, ryzyko znacząco spadło.

W działaniach gaśniczych na miejscu uczestniczy około 600 osób, w tym 440 strażaków, wykorzystywane są śmigłowce oraz samoloty.

Pożar w powiecie biłgorajskim wybuchł we wtorek po południu w Puszczy Solskiej, gdzie są m.in. rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary sieci Natura 2000, pomniki przyrody i tereny ochrony gatunkowej roślin i zwierząt. W trakcie akcji rozbił się samolot gaśniczy dromader, w wyniku czego zginął pilot maszyny.

- Wczorajsze ustawienie linii obrony przez strażaków i służby Lasów Państwowych okazało się skuteczne. Wydaje się, że dziś zagrożenie jest na minimalnym poziomie, choć podkreślam, że sytuacja jest dynamiczna - poinformował w czwartek rano podczas konferencji prasowej w Józefowi szef MSWiA Marcin Kierwiński.

Lubelskie: Trwa walka z pożarem lasu. "Jesteśmy umiarkowanymi optymistami"

Minister podkreślił, że "cały obszar pożaru jest pod kontrolą". - W środku tego pożaru cały czas są miejsca, które płoną, wymagają stałej interwencji strażaków, ale obszar geograficzny jest opanowany - dodał.

Kierwińśki zwrócił uwagę, że w czwartek zaczął padać deszcz, co "znacznie ułatwi akcję gaśniczą". Podkreślił też, że "ryzyko zagrożenia dla budynków mieszkalnych znacząco spadło".

Celem - jak wskazał szef MSWiA - jest powstrzymanie ewentualnego rozprzestrzeniania się pożaru na wschód. - Całą noc strażacy pracowali, aby to ryzyko było jak najmniejsze - zauważył minister.

Kierwiński zaznaczył, że cały czas monitorowana jest jakość powietrza, wprowadzone zostały także pojazdy wojskowe, by oczyścić pasy drogi. - Po tej ciężkiej nocy jesteśmy umiarkowanymi optymistami - ocenił minister.

Zaznaczył jednak, ze zgodnie z prognozami w ciągu dnia spodziewany jest silniejszy wiatr. - To będzie wymagało monitorowania - dodał szef MSWiA.

Z kolei wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz przekazał, że dzień określi, czy sytuacja pożarowa jest opanowana. Dodał, że nie wszystkie obszary są idealnie dogaszone, a z uwagi na silny wiatr pożary wciąż mogą się rozprzestrzeniać.

- W nocy mieliśmy wyciszenie, ale zgodnie z prognozami meteorologicznymi, pojawią się wiatry nawet o prędkości do 50 km na godzinę. Jest jeszcze wiele zarzewi ognia, nie wszystkie obszary są idealnie dogaszone - przekazał w Radiu RMF. Dodał, że może to powodować rozprzestrzenianie się pożaru.

Walka z pożarem lasuna Lubelszczyźnie

Pożar na Lubelszczyźnie. Na miejscu prawie 600 osób

Na porannym briefingu komendant główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Wojciech Kruczek poinformował, że w nocy z środy na czwartek w dogaszanie pożaru zaangażowanych było łącznie 600 osób, w tym 440 strażaków z całej Polski.

- Wykonaliśmy przez te dwa dni ok. 500 zrzutów, ponad 600 ton wody zostało przetransportowane drogą powietrzną na miejsce pogorzeliska - opisał komendant.

Od rana w czwartek do dyspozycji są także dwa śmigłowce Black Hawk, siedem śmigłowców Lasów Państwowych, cztery Dromadery.

Z informacji komendanta głównego PSP wynika, że obszar pogorzeliska oceniany jest wstępnie na ok. 300 hekatrów. - Optymistycznie patrzymy na kolejne godziny właśnie ze względu na atmosferę, na padający deszcz, ale to nie znaczy, że zwalniamy tempo - zaznaczył.

Strażak podkreślił, że przy użyciu specjalistycznego sprzętu np. dronów, FlyEye, strażacy dokładnie monitorują miejsca, gdzie są wysokie temperatury, aby w wyniku ewentualnego wiatru, pożar nie rozprzestrzeniał się np. wierzchołkami drzew.

Komendant przekazał również, że przez pierwszy tydzień maja strażacy odnotowali w całej Polsce ponad tysiąc zdarzeń w lasach, na polach, łąkach, nieużytkach.

Prewencyjne wycinki na Lubelszczyźnie. Resort klimatu informuje

Minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska przekazała, że tylko w środę pięć śmigłowców Lasów Państwowych dokonały 334 zrzuty wody, łącznie w ciągu dwóch dni - ponad 350 zrzutów wody, a same Dromadery - 21.

Szefowa resortu dodała, że przeprowadzone zostały tzw. prewencyjne wycinki, które "miały pozwolić na nierozprzestrzenianie się dalsze pożaru powyżej 300 hektarów".

Komenda Główna Policji poinformowała z kolei w środę dwie załogi policyjnych śmigłowców S-70i Black Hawk wykonały - wykorzystując zbiorniki na wodę tzw. Bambi Bucket - łącznie 124 zrzuty, co daje 372 ton wody.

