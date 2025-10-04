Waldemar Żurek zapowiada zmiany w sądownictwie. Powstał projekt ustawy

Monika Bortnowska

Oprac.: Monika Bortnowska

- Procedujemy ustawę, która pozwoli na to, żeby sędziowie, którzy będą chcieli przechodzić w stan spoczynku, mogli - zdobywając stosowne zaświadczenie lekarskie - pozostawać dłużej w służbie - przekazał Waldemar Żurek. Minister sprawiedliwości zapowiedział przedstawienie projektu tzw. ustawy praworządnościowej w przyszłym tygodniu.

Waldemar Żurek
Waldemar ŻurekPawe³ SupernakPAP

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział, że prawdopodobnie w przyszłym tygodniu zaprezentuje projekt ustawy "praworządnościowej". Na zaawansowanym etapie jest też projekt ustawy regulującej kwestie związane z funkcjonowaniem KRS - dodał.

Jak dodał, w planach ma również umożliwienie sędziom w stanie spoczynku legalnego powrotu do orzekania. Żurek poinformował też, że podniósł limity naborów do Krajowej Szkoły Sądownictwa i prokuratury.

    Waldemar Żurek ogłasza zmiany w sądownictwie. Projekt ustawy praworządnościowej

    Waldemar Żurek przypomniał, że Polska wciąż wypłaca odszkodowania z uwagi na orzeczenia europejskich trybunałów. Stwierdził, że w SN i NSA nadal funkcjonują tzw. neosędziowie, dlatego - jak powiedział - przygotował projekt ustawy, który nazwał praworządnościowym. - Prawdopodobnie w przyszłym tygodniu będziemy prezentować gotowy projekt ustawy - zapowiedział.

    - Deklaruję pełną współpracę z Kancelarią Prezydenta RP, z prezydentem, ale moim bezpośrednim zwierzchnikiem jest premier. Jeżeli będą takie oczekiwania, żeby omówić najważniejsze zagadnienia związane z tą ustawą, to ja jestem otwarty na dyskusje - podkreślił minister sprawiedliwości.

    Szef MS powiedział też, że na bardzo zaawansowanym etapie jest projekt ustawy regulujący kwestie związane z funkcjonowaniem KRS.

