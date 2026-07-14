W skrócie Waldemar Żurek skierował pismo do amerykański służby migracyjnej ICE w sprawie pobytu Zbigniewa Ziobry w USA.

Żurek w piśmie informuje amerykańskie służby, że paszporty Ziobry zostały unieważnione, cofnięto jego status uchodźcy na Węgrzech oraz wydana została decyzja o tymczasowym aresztowaniu.

Minister sprawiedliwości skierował w piśmie pytania o to, na podstawie jakich dokumentów Zbigniew Ziobro przebywa aktualnie na terytorium Stanów Zjednoczonych.

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Informację jako pierwsze podało Radio Zet. Po godzinie 17.00 Waldemar Żurek, udostępnił całość skierowanego do ICE pisma.

"Właśnie wysłałem pismo do ICE ws. posła Z. Ziobry. Zwróciłem się do p.o Dyrektora agencji ICE Davida J. Venturelli z wnioskiem o udzielenie informacji - na jakiej podstawie prawnej Z. Ziobro przebywa w USA. Bardzo nas to ciekawi" - przekazał Żurek

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Żurek wysłał pismo do ICE. Chodzi o legalność pobytu Ziobry w USA

W piśmie Żurek poprosił o udzielenie informacji o statusie Ziobry, ale też przedstawił jego bieżącą sytuację prawną w Polsce oraz historię postępowań przeciwko byłemu ministrowi sprawiedliwości.

"Zwracamy się z uprzejmą prośbą do ICE, w zakresie dozwolonym przez prawo Stanów Zjednoczonych i za pośrednictwem właściwych organów ścigania lub kanałów dyplomatycznych, o przekazanie polskim władzom informacji na temat podstaw, na jakich pan Ziobro wjechał lub został przyjęty do Stanów Zjednoczonych i obecnie przebywa na terytorium Stanów Zjednoczonych" - napisał w piśmie do Amerykanów minister Żurek.

"Polskie władze pragną zwrócić uwagę władz Stanów Zjednoczonych, że paszporty pana Ziobry zostały unieważnione, a jego status uchodźcy na Węgrzech został cofnięty. Istnieje również prawomocna decyzja polskiego sądu o zastosowaniu wobec niego tymczasowego aresztowania" - przekazał Żurek.

Waldemar Żurek przedstawił także szefowi ICE listę 26 zarzutów, jakie zostały w Polsce postawione Zbigniewowi Ziobrze, łącznie z kierowaniem zorganizowaną grupą przestępczą.

"Powaga zarzutów, domniemane zaangażowanie środków publicznych, domniemane nadużycie wysokiego stanowiska publicznego oraz sądownie prawomocny nakaz tymczasowego aresztowania sprawiają, że dla władz Stanów Zjednoczonych istotne jest sprawdzenie podstaw, na jakich pan Ziobro wjechał na terytorium Stanów Zjednoczonych i tam przebywa" - podsumował pismo minister sprawiedliwości.

"Paszporty pana Ziobry zostały unieważnione"

Na początku lipca rząd Węgier uchylił status uchodźcy Zbigniewa Ziobry oraz unieważnił tzw. paszport genewski, dzięki któremu polityk odbył podróż do Stanów Zjednoczonych. Wówczas minister sprawiedliwości Waldmera Żurek zapowiedział, ze zwróci się do amerykańskich służb migracyjnych z informacją, że Ziobro może przebywać na terytorium USA bezprawnie.

Na antenie Polsat News Zbigniew Ziobro przekonywał, że unieważnienie paszportu genewskiego nie wpływa na jego status w USA, bo ten reguluje wiza, którą otrzymał od Amerykanów. W ocenie byłego ministra sprawiedliwości wiza pozostaje ważna, nawet jeśli unieważniony został dokument, na podstawie którego była wystawiona.

- Fajtłapy nie wiedzieli o tym, że istnieje coś takiego jak paszport genewski, który pozwalał mi poruszać się po świecie i fajtłapy nie wiedzą o tym, że wiza jest niezależna od dokumentów, w oparciu o które została udzielona - powiedział Zbigniew Ziobro.

Europejski Nakaz Aresztowania Zbigniewa Ziobry. Sąd oddalił wniosek

W poniedziałek Sąd Okręgowy w Warszawie nie uwzględnił wniosku o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry. Orzeczenie jest niezaskarżalne, a za decyzją sądu stało to, że były minister nie przebywa na terenie Unii Europejskiej.

Waldemar Żurek poinformował, że po zapoznaniu się z uzasadnieniem decyzji sądu podejmie decyzję o ponownym wnioskowaniu o ENA.

- Szanujemy decyzję sądu, ale nie zgadzamy się z taką interpretacją prawa. W dobie dzisiejszej komunikacji Ziobro jutro może znaleźć się w samolocie lecącym do Budapesztu czy Brukseli. Co wtedy? Nie będziemy mieli Europejskiego Nakazu Aresztowania wtedy, kiedy on wyląduje w Strefie Schengen - powiedział Waldemar Żurek.

- Zatem rozważymy, po uzyskaniu postanowienia sądu, czy nie należy złożyć ponownego wniosku o Europejski Nakaz Aresztowania. Na ten czekaliśmy od lutego 2026 roku. Prawo musi być skuteczne i my musimy skutecznie ścigać tych, którzy w Polsce złamali przepisy - powiedział minister sprawiedliwości.





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